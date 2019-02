EKC 2 dames te laat op gang tegen Middelstum/KRC

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 23 februari in Middelstum tegen de dames van ST Middelstum/KRC dat boven hen stond. Het werd geen plezierige wedstrijd mede door het autoritaire gedrag van scheidsrechter R. Swijghuizen die geen enkel – ook positieve – commentaar op zijn manier van leiding geven duldde.In de eerste helft was Middelstum/KRC de betere ploeg. Het nam na 4 minuten uit een corner dan ook de leiding: 1-0. De thuisploeg bleef aandringen maar zag allengs ook EKC meer opkomen. Echter voorin wilde het met de gasten nog niet lukken. Johanna van de Steeg zag haar inzet naast gaan terwijl Chantal Hofman vastliep. Ook Maaike Remijn zag haar schot aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen terwijl Hofman nogmaals enkele malen vastliep en een inzet door de keepster gestopt zag. Het was juist Middelstum/KRC dat door een goede aanval in de 42e minuut op 2-0 kwam. Dit werd ook de ruststand.In de tweede helft was ook het begin weer voor de thuisploeg. Gelukkig was keepster Maaike Adema alert en voorkwam zij meer schade. Toch was Middelstum/KRC meer voorin te vinden dan omgekeerd. Wel kreeg ook EKC enkele mogelijkheden maar het duurde tot de 55e minuut eer de aansluitingstreffer viel. Een uittrap van de Middelstum/KRC-keepster belandde bij Chantal Hofman die doorging, de doelvrouwe uitspeelde en de 2-1 in het net deponeerde. Nu wilde EKC uiteraard meer. Het begon ook beter te spelen maar voorin wilde het nog geen resultaat opleveren. Het leek echter een kwestie van tijd voordat de gelijkmaker zou vallen maar scheidsrechter Swijghuizen besliste anders. In de 68e minuut werd keepster Maaike Adema dermate hard – schoppen naar haar - belaagd dat hierdoor een speelster van de thuisploeg omviel. In plaats van EKC een vrije schop toe te kennen wegens belagen van de keepster legde de scheidsrechter de bal op de stip en kon Adema voor 10 minuten naar de kant. Nikki Werkman nam plaats onder de lat maar kon de penalty niet keren: 3-1. Adema was dermate van slag dat zij na de 10 minuten verwijdering ook niet meer aan het spel deelnam. In alle consternatie lukte het Middelstum/KRC 4 minuten later ook nog eens op 4-1 te komen nadat keepster Nikki Werkman in eerste instantie redde maar daarna alsnog geklopt werd. Evenwel gaf EKC het niet op en het lukte haar om in de 81e minuut de marge te verkleinen naar twee toen Johanna van de Steeg de bal bij Chantal Hofman kreeg die van afstand inschoot: 4-2. Evenwel even niet opletten aan EKC-zijde leidde in de 88e minuut tot 5-2 waarna Johanna van de Steeg een minuut later weer verkleinde naar 5-3. Echter de resterende tijd was te kort om nog meer treffers te maken zodat 5-3 ook de eindstand werd. De EKC dames kwamen net te laat op gang. Op 9 maart is GSVV The Knickerbockers 8 de tegenstander in Eenrum, aanvang 12.00 uur