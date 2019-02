Onmachtig FC LEO verliest in Haulerwijk

Onder een prachtige voorjaarszon en op een hobbelig en hard veld, kon FC LEO afgelopen zaterdag geen vuist maken tegen het fysiek sterke Haulerwijk. Met een behoorlijke waslijst aan blessures en schorsingen waren de Leenster afgereisd naar Friesland. Onder andere topschutters Veenwijk, Rozema en middenvelder Buikema waren afwezig. Het missen van deze ervaren krachten en de fysieke kracht van de tegenstander werden de Leensters uiteindelijk fataal.Bron Ommelander CourantFC LEO begon nog wel redelijk aan de wedstrijd en was de eerste paar minuten de bovenliggende partij. Maar al snel werd duidelijk dat goed combinatievoetbal op het harde en oneffen veld nagenoeg onmogelijk was. Hetwas dan ook niet vreemd dat de eerste gevaarlijke aanval ontstond uit een verre peer naar voren. Keeper Niels Zijlstra verkeek zich op de bal, maar Justin Poort kon nog ternauwernood voorkomen dat er werd gescoord door Haulerwijk. De toegekende hoekschop werd echter op prachtige wijze binnengekopt door Patrick Hilhorst, waardoor FC LEO alsnog met 1-0 achter kwam te staan. Vanaf dit moment nam Haulerwijk het initiatief over. Voetballend was het nog niet hoogstaand wat beide ploegen lieten zien, maar Haulerwijk creëerde meer (kleine) kansen dan de Leensters, die nagenoeg niet bij de goal van de tegenstander kwamen. Tot aan de rust werd er niet meer gescoord. Na rust was er een zelfde beeld. FC LEO wilde voetballen, maar het ontbrak hun aan kwaliteit en ervaring, terwijl Haulerwijk met lange ballen gevaarlijk bleef. Uit een van die lange ballen van achteruitscoorde Tim van der Velde. Hij kopte de bal op de rand van de 16 over de uitgelopen Niels Zijlstra in de goal. Even daarna gloorde er weer hoop in de Leensters harten toen Erik Smit uit het niets de aansluitingstreffer maakte. Tien minuten later was deze hoop weer vervlogen. Op rechts kwam de geslepen Janus Pol vrij voor keeper Zijlstra. Zijn inzet ging via Zijlstra over, maar de goed leidende Westerloo kende een strafschop toe omdat Bram Batema stevig kwam inglijden. De penalty werd door Janus Pol zelf benut (3-1). In het restant van de wedstrijd behoede Niels Zijlstra met enkele puike reddingen de Leensters nog voor een grotere nederlaag, maar er veranderde niets meer aan de stand. Over twee weken wacht voor FC LEO de topper tegen Velocitas. Gelukkig voor trainer Molog zijn dan alle schorsingen (en hopelijk alle blessures) weer achter de rug.