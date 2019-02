Eindelijk weer winst voor Yde de Punt

Yde de Punt weet eindelijk weer wat winnen is. Het thuisduel tegen Zevenhuizen werd namelijk een ruime 4-0 zege voor de thuisploeg.Bron OostermoerWilde Yde de Punt nog iets van het seizoen willen maken dan moest er zondagmiddag absoluut van Zevenhuizen worden gewonnen worden. Bij ieder ander resultaat zou het seizoen al min of meer over zijn voor de formatie van trainer Willem Dontje. De thuisploeg begon direct goed aan het duel tegen Zevenhuizen en kwam in de 17minuut door een goal van Benno Harsevoort op 1-0. Na deze vroege openingsgoal kwamen er meerdere kansen voor de thuisploeg om zijn voorsprong uit te breiden. Maar na een rust, die aanbrak met een 1-0 stand op het scorebord, duurde het tot de 68minuut voor dat er weer gescoord werd in Yde. Een goal die op naam kwam van Mark Koops. De 2-0 zorgde duidelijk voor een bevrijding bij de gastheren die in de slotfase Rick Smit in de 87minuut de 3-0 zagen maken en het was Rob Dekker die in de 90minuut de 4-0 eindstand op het scorebord schoot. ,,Eindelijk maar toch dat we weer een keer hebben gewonnen en het was ook nog eens super verdiend ook.” Aldus een blije teamleidster Anita Koerts.