Eext fors onderuit tegen HH Combi

Eext ging zondagmiddag fors onderuit tegen nummer voorlaatst HH Combi. In Hijken Hooghalen werd het een 5-0 nederlaag voor de gasten uit Eextenaren.Eext was voor het duel tegen HH Combi zwaar gehavend. Door blessures en vakanties ontbraken een zevental basisspelers. Dat zorgde dat het beeld dat het voor de bezoekers in Hijken Hooghalen weleens een lastige middag kon gaan worden. Al snel in de wedstrijd bleek dat ook het geval te zijn al bleef de schade tot aan de rust beperkt tot een 2-0 achterstand. Op de stand van 1-0 zag het er overigens nog even naar uit dat Eext naast HH Combi zou komen. Maar de strafschop die de gasten kregen werd niet benut. Na de pauze zakte het niveau van de wedstrijd naar een bedenkelijk niveau maar wist de thuisploeg nog wel drie keer te scoren. Dat zorgde dat Eext uiteindelijk met een 5-0 nederlaag huiswaarts keerde en waar Jack Lammerts niet echt verbaasd over was. ,,Een groot aantal basisspelers moeten vervangen is voor iedere ploeg lastig. En wanneer je ook nog de pech hebt van het missen van een strafschop weet je dat een goed resultaat behalen bijna een utopie is.”