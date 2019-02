De Fivel laat punten liggen tegen Amicitia VMC.

De Fivel deelde zaterdagmiddag de punten met Amicitia VMC. In Groningen werd het een 3-3 gelijkspel waarbij de gasten de pech hadden dat de thuisploeg pas in de slotfase de gelijkmaker wist te scoren.De Fivel begon zaterdag goed aan het uitduel tegen Amicitia VMC. De gasten hadden voor de rust duidelijk de regie in handen en kwamen door Rindert Havinga op een verdiende 0-1 voorsprong. Dit was na vijfenveertig minuten ook de ruststand na een helft waarin de thuisploeg tegen een goed spelende De Fivel maar weinig in de melk te brokkelen had. Maar hoe anders was dat in het tweede bedrijf waar er een duidelijk feller spelende Amicitia VMC binnen de lijnen stond en wat binnen vijf minuten twee keer wist te scoren. Dat zorgde dat De Fivel nu in de achtervolging moest om in eerste instantie weer naast de thuisploeg te komen. Iets wat de Riepsters in de 70minuut wisten te bewerkstelligen toen Ruben Westenberg de 2-2 op het scorebord schoot. Zeven minuten later werd het nog mooier voor De Fivel. Nu was het Geert van der Veen die wist te scoren en daarmee de stand op 2-3 bracht. Met nog vijf minuten te spelen was het Amicitia VMC dat ook nog een keer wist te scoren zodat er na negentig minuten een eindstand van 3-3 op het scorebord stond. Een eindstand waar De Fivel-trainer Nik Poortinga niet tevreden mee was. ,,De neutrale toeschouwer heeft een leuke wedstrijd gezien maar wanneer je zoals wij in de 85minuut nog op voorsprong staat hoop je op drie punten. En dan is het zuur dat het er maar eentje wordt waarbij de resultaten van de ploegen rond ons ook niet helpen voor een gevoel van tevredenheid.”