Eenrum heeft veel moeite met laagvlieger SVMH: 2-1.

Het was maar goed dat de zon het zondagmiddag in Eenrum voor het zeggen had. Want wat Eenrum en SVMH het publiek in het door de thuisploeg met 2-1 gewonnen duel voorschotelden had maar weinig met voetbal te makenVoorafgaand aan het duel Eenrum-SVHM was het verhaal duidelijk. De thuisploeg zou bij winst prima zaken doen om uit de onderste regionen weg te blijven en voor SVHM zouden de drie punten er voor zorgen dat het voorzichtig mocht denken aan een aansluiting bij de brede middenmoot in de vierde klasse C. Aan de kant van de Eenrumers stond Siebrand Solinger niet in de basis. De aanvoerder was een paar dagen eerder nog geveld door een buikgriep en voor trainer Jaap van der Ploeg was dat een reden om Solinger niet te laten starten. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hielkema uit Niebert ( !) waren het de gasten die direct het heft in handen nam tegen een Eenrum dat slecht aan de wedstrijd begon. Niets lukte namelijk aan de kant van de thuisploeg waar de spelers moeite hadden om de bal naar iemand met dezelfde kleur te spelen. Dat zorgde dat er kansen kwamen voor de bezoekers zoals in de twaalfde minuut. Een inschattingsfout van centrale verdediger Tim Spijk zorgde dat aan de kant van gasten Jan Koster in balbezit kwam. Gelukkig voor de Eenrumers wist doelman Anton Bronsema echter redding te brengen op de inzet van Koster. Na ongeveer een kwartier was er een eerste kans voor een dramatisch spelende Eenrum. David Albert Villalta brak door de defensie van de gasten en gaf de bal vervolgens breed op Nick Rijzinga. De middenvelder zag zijn schot echter naast het doel van keeper Marcel de Jong gaan. Nadat Sam Hanenburg drie minuten later een volgende kans voor de gastheren had verprutst was SVMH in de 22minuut dicht bij de openingstreffer. Maar ook nu wist Anton Bronsema een inzet van Jan Koster te keren. Ondertussen bleef het qua spel een rommelzootje wat beide teams lieten zien waarbij de beste kansen nog steeds voor de bezoekers waren. In de 30minuut was het opeens alarmfase één in het strafschopgebied van de roodbaadjes toen Wietze Venema een dot van een kans kreeg. De spits profiteerde uitstekend van het knoeiwerk in de defensie van de Eenrumers die ook nu Anton Bronsema weer redding zagen brengen. Het bedroevend zwak presteren van de thuisploeg zorgde dat de vaste groep van supporters zich steeds meer liet horen. Iets wat ook niet vreemd was omdat er in de eerste helft aan de kant van Eenrum geen veldspeler was die een voldoende haalde. Nadat David Albert Villalta in de 39minuut nog op de lat had geschoten kwam SVMH in de 42minuut op een verdiende voorsprong. De verdedigers van de thuisploeg stonden weer eens te schutteren alsof ze voor de eerste keer in hun leven op het veld stonden en wat zorgde dat Wietze Venema alleen op doelman Bronsema af kon gaan. Venema hield vervolgens het hoofd koel en tikte de bal door de benen van de Eenrum-goalie: 0-1. Tot aan de rust gebeurde er verder niets meer in Eenrum waar de toeschouwers zich gelukkig mochten prijzen met de lenteachtige weersomstandigheden. In de rust werd duidelijk dat Jaap van der Ploeg zijn aanvoerder Siebrand Solinger in de ploeg zou brengen. Dat Tim Spijk niet meer terug zou keren werd ook direct duidelijk omdat de centrale verdediger even later langs de lijn een sigaretje stond te roken. Met Siebrand Solinger in de ploeg kwam er duidelijk meer enthousiasme in een team dat in de eerste helft op dat gebied niets had laten zien. Maar speltechnisch gezien bleef het aanmodderen wat de roodbaadjes betrof die ook aan het begin van de tweede helft het spelen van de bal naar een speler in eenzelfde kleur shirt tot kunst hadden verheven. Gelukkig voor de trouwe fans van de gastheren deed SVMH niet veel onder voor hun favorieten zodat de kans op een gelijkmaker nog steeds aanwezig was. Een gelijkmaker die er in de 68minuut ook daadwerkelijk kwam. Rond het strafschopgebied van de gasten speelde David Albert Villalta zich goed vrij om vervolgens het doel van SVMH onder vuur te nemen. Het schot zou echter een prooi voor doelman Marcel de Jong zijn geworden wanneer Gerard Beerlings de bal niet van richting veranderd zou hebben. Nu verdween de bal in de andere hoek en stond het opeens 1-1 in Eenrum Ondertussen had Sam Hanenburg een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Hielkema na een overtreding op Jan Koster. Maar de jonge middenvelder begreep waarschijnlijk niet dat een volgende gele prent een plaatsverwijzing zou betekenen. Want Hanenburg bleef maar in de duels komen waarbij hij in de ogen van de onpartijdige maar overtredingen bleef maken. Vreemd was het dan ook dat het tot aan de tachtigste minuut duurde voordat Van der Ploeg besloot om de jonge voetballer naar de kant te halen. Als vervanger kwam Mathijs Voos in het veld die dat samen deed met Jurriën Mulder die Mattheus Nubé af kwam lossen. Twee minuten na de dubbele wissel kwam Eenrum op voorsprong. Op een prima steekbal reageerde Albert Villalta zeer attent en voordat de defensie van SVMH wist wat er gebeurde lag de bal achter doelman Marcel de Jong: 2-1. De gasten stuurden vervolgens per direct centrale verdediger Halbin Wiersema naar het front in een poging om in ieder geval nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat zorgde dat het nu open huis was aan de kant van de gasten en waar de thuisploeg in de 86minuut van leek te profiteren. Maar tot verassing van iedereen in Eenrum besloot arbiter Hielkema mee te gaan in de beslissing van zijn assistent Jordy Renkema die buitenspel had geconstateerd. Een absoluut foutieve beslissing van het duo omdat de bal via de keeper bij Siebrand Solinger terecht kwam. Zo bleef het in Eenrum bij 2-1 stand wat er voor zorgde dat de thuisploeg drie belangrijke punten aan een zeer matig duel had overgehouden en waardoor het nu ruim afstand van de onderste regionen heeft genomen.Eenrum-SVMH: 2-1(0-1)42. Venema 0-1, 68. Geerlings 1-1(ed.), 82. Albert Villalta 2-1.Scheidsrechter: J. Hielkema (Niebert)Gele kaarten: Smit, Hanenburg(Eenrum), Boonstra(SVMH)Eenrum: Bronsema; Lindenbergh, De Klerk, Spijk(46.Solinger), Brinkhuizen; Nubé(80.Mulder ), Rijzinga, Hanenburg(80.Voos), Smit; Albert Villalta, Miedema.SVMH: De Jong; Eenling, Dijkhuizen, Lasut, Wiersema; Koster, Venema(46. Boonstra ), Bralts, Bakker; De Boer, Beerlings.