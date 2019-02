Zeester doet goede zaken met zege op ZEC.

Zeester was zaterdagmiddag in Zoutkamp te sterk voor ZEC. In een wedstrijd die dankzij de vele doelkansen in de eerste helft spectaculair te noemen was werd het uiteindelijk 3-0 voor de Zoutkampers die met deze overwinning prima zaken deden in de strijd om de tweede periodetitelZeester zou bij een overwinning op ZEC prima zaken kunnen doen. De directe concurrent in de strijd om de tweede periodetitel, VVK, moest het namelijk opnemen tegen de aanstaande kampioen Lycurgus. ,,We moeten vandaag tegen ZEC gewoon ons eigen spel spelen en verder hopen dat VVK punten laat liggen tegen Lycurgus. Want dan houden we alles zelf in de hand,” aldus Marinus Siekman die tegen ZEC wel een beroep kon doen op Danny Beerda en Cees de Jong. Beide spelers waren in het duel tegen Noordpool geblesseerd uitgevallen maar waren voldoende hersteld om zaterdag in de basis te starten. Waar de Zoutkampers compleet waren moest ZEC het doen zonder Chiel Sleumer en Jens Posthumus die een dag eerder naar een skioord waren vertrokken. Na het eerste fluitsignaal van matig acterende arbiter Van Ittersum uit Winsum waren er al snel wat mogelijkheden voor beide teams. Zo waren er wat kansjes voor Vince van der Veen en kreeg ook Ilyas Bahar al snel een eerste mogelijkheid om tot scoren te komen. In de achtste minuut moest ZEC al een eerste wissel toepassen toen Jasper Dijk geblesseerd het veld moest verlaten. Voor de onfortuinlijke middenvelder kwam Dylan de Haan in het veld. Drie minuten na deze wissel kwam Zeester op voorsprong. Op de rechtervleugel verspeelde Sander Kruit de bal aan Vince van der Veen. De topschutter van de Zoutkampers stevende vervolgens op doelman Jacco Knol af die even later kansloos was op de inzet van de Zoutkamper: 1-0. De volgende kans in de wedstrijd was voor ZEC maar het schot van Ilyas Bahar werd met een prima redding door doelman Daniel Veenstra tot corner getikt. In de twintigste minuut had het 2-0 moeten staan voor de thuisploeg. Een prima voorzet van de goed mee opgekomen Dieter Schultz werd echter door Steffan Knol van dichtbij tegen de paal getikt. Vijf minuten later was er een volgende kans voor Bahar. Maar de frêle voetballer zag zijn inzet ook nu gekeerd worden door doelman Veenstra die er met zijn voet een ingooi van wist te maken en die even later door Ronny Bakker voor het doel van de gastheren werd gegooid. Een wapen waar zowel Ronny als Robert Bakker een patent op hadden. Want even later was het ook Robert Bakker die van grote afstand de bal voor het doel gooide. Met nog iets meer dan een kwartier in een zeer aantrekkelijke eerste helft zorgde Jeffrey Brink dat Jasper Nienhuis in scoringspositie kwam. Maar in het doel van ZEC liet Jacco Knol ook deze middag weer zijn waarde zien door op de inzet van Nienhuis prima redding te brengen. Een paar minuten voor het rustsignaal was er een volgende wissel aan de kant van de gasten. Dion de Vreeze raakte wat ongelukkig geblesseerd en moest zich laten vervangen door Wessel Feenstra. Nog net voor de pauze kwam Zeester toch nog op 2-0. Bij een corner van Danny Beerda reageerde de defensie van de gasten niet alert genoeg en dat zorgde dat de van De Lauwers overgekomen Jeffrey Brink zijn eerste competitietreffer voor Zeester kon scoren. Na de pauze was de eerste kans direct weer voor de gastheren. Een prima steekbal van Danny Beerda en een dito voorzet van Henri Nienhuis leverde de Zoutkampers echter niets op omdat zowel Jeffrey Brink als Vince van der Veen te laat in het zestienmetergebied arriveerde. Na deze eerste kans voor de thuisploeg werd het er allemaal niet beter op in Zoutkamp. Was het in de eerste helft, dankszij de vele kansen voor beide ploegen, een als kijkspel leuk duel, dat was in de tweede vijfenveertig minuten duidelijk anders. Er kwamen nog wel mogelijkheden voor zowel Zeester als ZEC maar zo groot in aantal als voor de rust was dat niet meer. Dat zorgde dat de tweede helft steeds rommeliger werd met in de 70minuut een bizar moment. In een poging om Vince van der Veen te omspelen ging Robert Bakker opeens kermend van de pijn naar de grond. Direct was er de nodige paniek want het zag er naar uit dat de onfortuinlijke Bakker een zware knieblessure had opgelopen. Maar op het moment dat de brancard arriveerde krabbelde Bakker toch weer op en besloot hij het duel te vervolgen. Een actie met vervelende gevolgen voor de ZEC-er want een paar minuten later lag hij met een van pijn vertrokken gezicht buiten de lijnen en moest hij vervangen worden door Dylan Dijkstra. Drie minuten na deze derde wissel aan de kant van de gasten ging Pascal Koolhof in de fout. De routinier liet zich door Vince van der Veen uit de tent lokken tot het maken van een overtreding. Een overtreding die binnen de beruchte lijnen gebeurde en Zeester een strafschop opleverde. De elfmetertrap werd uiteraard een karweitje voor Vince van der Veen die even later de 3-0 achter een kansloze Jacco Knol schoot. Na deze derde goal van de thuisploeg was het wel duidelijk dat ZEC niet meer in staat was om het de gastheren nog echt lastig te maken. En omdat de thuisploeg de 3-0 stand ook wel prima vond ging het duel als de bekende nachtkaars uit. Beide ploegen kregen in de slotfase nog wel een paar kleine mogelijkheden maar veel stelde dat allemaal niet meer voor. Zo bleef het in Zoutkamp dan ook bij 3-0 zege voor de thuisploeg die de Zoutkampers drie belangrijke punten opleverde tegen een ZEC dat, en zeker gezien het spel van in de eerste helft, een of twee doelpunten had verdiend.Zeester-ZEC: 3-0(2-0)11. Van der Veen 1-0, 45. Brink 2-0, 73. Van der Veen 3-0(str.)Scheidsrechter: A. van Ittersum (Winsum)Gele kaarten: Koolhof, Arjen Knol(ZEC)Zeester: Veenstra; Schultz, Zwart, Alt, De Jong(78. Postma); Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis, Knol(83. Toxopeus), Beerda, Brink(62. Zijlstra); Van der Veen.(43.Postma)ZEC: Jacco Knol; Koolhof, Kruit, Wieringa, Arjen Knol; Dijk(8. De Haan), Robert Bakker(75.Dijkstra), Stoter, De Vreese(42. Feenstra); Bahar, Ronny BakkerZakelijke overwinning.,,Laten we het maar op een zakelijke overwinning houden en de drie punten koesteren,” was het korte en bondige commentaar van Marinus Siekman die duidelijk ontevreden was over het spel van zijn ploeg tegen ZEC. Een ZEC wat, zo vond trainer Bert van der Meer, in de eerste helft te weinig met zijn kansen had gedaan. ,,We hebben mogelijkheden genoeg gehad om voor de rust tot scoren te komen. Maar het verschil zat hem er in dat Zeester in de persoon van Vince van der Veen een slimme spits in de gelederen heeft die ook nog eens drie man bezig houdt. Dat is iets wat Ronny Bakker in het verleden ook kon maar dat mag en kan je van een 35-jarige spits niet meer verwachten,” aldus Van der Meer.