Off-day bezorgt Annen dure nederlaag.

Annen ging zondagmiddag fors onderuit tegen LEO Loon. In Annen werd het een 3-0 nederlaag voor de thuisploeg die de wedstrijd al voor de rust weggaven.Bron OostermoerAnnen begon zondagmiddag niet goed aan het duel tegen laagvlieger LEO uit Loon. Het liep al direct vanaf het begin al niet bij de koploper die in LEO een tegenstander trof die met Evan Sturing een machtig wapen in de gelederen had. Sturing was in de beginfase al regelmatig een plaag voor de defensie van de gastheren maar vanaf de 37minuut was het helemaal ‘partytime’ voor de spits. Want na de 0-1 was het twee minuten later weer raak voor de spits die zijn team naar een 0-2 voorsprong schoot. En weer twee minuten later stond het 0-3 in Annen toen Evan Sturing zijn derde treffer, en dus een loepzuivere hattrick, scoorde. Na de rust probeerde de thuisploeg nog wel om weer terug in de wedstrijd te komen. Maar ook de tweede helft liet een Annen zien dat ver onder zijn kunnen speelde en daardoor tegen een stevige 0-3 nederlaag aanliep. ,,Een collectieve off-day. Een andere verklaring heb ik er niet voor waarbij ik wel moet zeggen dat LEO met Evan Sturing een fantastische spits in huis heeft en die door ons niet af te stoppen was,” aldus een duidelijke Hemmo de Wal.