Actief deelt punten met FVV.

Actief speelde in zijn eerste competitieduel na de winterstop gelijk tegen FVV uit Foxhol. In Eelde/Paterswolde werd het 2-2 in een duel die misschien ook wel geen winnaar verdiende.bron OostermoerDe eerste helft was niet goed wat Actief betrof. De ploeg uit Eelde/Paterswolde begon namelijk niet scherp genoeg en waar het in de 28minuut de rekening voor kreeg gepresenteerd toen FVV op 0-1 kwam. Een goal waarbij de goalie van de thuisploeg niet helemaal vrijuit ging. De 0-1 werd vervolgens ook de ruststand na een helft die men aan de kant van Actief zo snel mogelijk wilde vergeten. Na de rust kwam er een duidelijk gretiger Actief uit de kleedkamer. Een gretigheid die al in de 53minuut voor de gelijkmaker zorgde en die op naam kwam van Laurens Timmer. Acht minuten later was het weer raak voor Actief en was het Ennio Jansen die de stand op 2-1 bracht. Actief was nu duidelijk de bovenliggende partij en het wachten was op een derde treffer voor de thuisploeg. Er kwamen namelijk kansen genoeg op een derde treffer maar daar bleef het echter ook bij. Wanneer je zelf niet scoort dan doet de tegenstander dat wel is een veel gehoorde kreet in de voetbalwereld en dat gebeurde ook in het duel tussen Actief en FVV. Want in de 70minuut kwam FVV door een goed uitgevoerde counter terug tot 2-2. Een 2-2 stand wat ook de eindstand werd in Eelde/Paterswolde en waar Peter Slijfer uiteindelijk wel mee kon leven. ,, Op de stand van 2-1 hadden we door moeten drukken. Dat lukte niet en dan wordt het denk ik nog een terechte 2-2