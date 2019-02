EKC dames verliezen van effectief FC Wolvega

In het Friese Wolvega stonden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 16 februari tegenover het iets lager geklasseerde FC Wolvega. Thuis had EKC met 1-1 gelijk gespeeld maar deze middag zou het toch anders gaan. Door het ontbreken van maar liefst 9 basisspeelsters door allerlei omstandigheden moest coach Gerdez improviseren en startte hij met Chantal Hofman, Nikki Werkman en Johanna van de Steeg van dames 2 in de basis. Tevens waren een aantal dames niet helemaal fit.In de eerste helft had EKC een duidelijk veldoverwicht maar wist hier geen gebruik van te maken. De gasten kregen een aantal goede mogelijkheden maar Sarah Rijzinga, Emma Postma en Michelle Koster waren onfortuinlijk. Wat minder probeerde FC Wolvega ook wat maar ook zij was vooreerst niet trefzeker. Echter in de 30e minuut kwam de thuisploeg toch op een voorsprong. Een corner werd niet goed weggewerkt en ingeschoten: 1-0. EKC bleef proberen de stand weer gelijk te trekken maar wist zoals eerder genoemd haar overwicht niet uit te buiten. Het was weer FC Wolvega dat veel effectiever was wat hen in de 36e minuut 2-0 opleverde toen één der spitsen zo door kon gaan en raak schoot. Gelukkig wist EKC in de 42e minuut de aansluiting te vinden toen Gretha Annema na een corner van Emma Postma raak schoot: 2-1.Na de rust was het spel eerst wederom meer op de helft van EKC. De gasten kwamen er moeilijk uit maar kregen wel enkele kansen zonder resultaat te hebben. Weer was het FC Wolvega dat na 10 minuten in de tweede helft de wedstrijd op slot gooide. De verdediging van EKC greep niet kordaat in en de thuisploeg profiteerde gelijk: 3-1. EKC probeerde wat terug te doen maar faalde in de afwerking. In de 64e minuut kon Desie Tjoelker niet verder en werd vervangen door Nina Korhorn. Het was weer FC Wolvega dat in de 70e minuut ineens op 4-1 stond. De gasten waren niet meer bij machte iets terug te doen en ook deed het gemis van de afwezige speelsters zich gelden. Ook FC Wolvega liet nog wat liggen gezien het schot op de lat in de 73e minuut. Voor EKC zag Wendy Reitsma haar vrije trap in de 77e minuut nog naast gaan waarna het laatste woord in de 84e minuut aan FC Wolvega was. Het zag een vrije trap zeer fraai in de kruising verdwijnen wat een 5-1 eindstand opleverde. Wel vond EKC dat scheidsrechter E. Oosterhof zeer matig floot en herhaaldelijk hands van de speelsters van FC Wolvega onbestraft liet. EKC kreeg een lesje in effectiviteit alhoewel de uitslag wel wat geflatteerd was. Nu krijgt EKC twee weken rust om alle blessuregevallen te laten herstellen waarna op 9 maart de thuiswedstrijd tegen CVV Oranje Nassau 3 wacht.