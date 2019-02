Zeester opnieuw te sterk voor Noordpool

Noordpool heeft zaterdag geen revanche kunnen nemen voor de smadelijke nederlaag die men eerder in het seizoen in Zoutkamp tegen Zeester leed. De mannen uit het vissersdorp waren in de eerste ontmoeting met maar liefst 10-1 te sterk en zegevierden zaterdag in Uithuizen opnieuw. Noordpool werd met 0-3 verslagen waarbij topschutter Vince van der Veen bij alle drie de treffers een aandeel had.Een tribune waar het dak bijna afwaaide, een stormachtige wind die zorgde dat de bal dat deed waar hij zelf zin in had en een arbiter die een warrige wedstrijd floot waren de belangrijkste ingrediënten in de wedstrijd tussen Noordpool en Zeester die de Zoutkampers een terechte 0-3 zege opleverde. Het duel tussen Noordpool en Zeester stond voor de thuisploeg in het teken van revanche nemen. Want in de eerste wedstrijd van het seizoen werd de ploeg van Jur Smit in Zoutkamp door Zeester met maar liefst 10-1 van het veld getikt. Naast het revanche nemen waren er echter ook nog andere belangen voor de thuisploeg. Wilde Noordpool bovenin 5D mee blijven doen dan moest er zaterdag absoluut gewonnen worden van de Zoutkampers wist ook trainer Jur Smit. ,,We kunnen ons vandaag absoluut geen puntverlies veroorloven willen we nog een rol van betekenis spelen. Want bij een verliespartij vallen we gewoon terug in de middenmoot.” Waar de belangen bij Noordpool dus duidelijk waren was dat bij de gasten uit Zoutkamp niet anders. ,, Dit is voor ons een hele belangrijke wedstrijd waarin we een concurrent in de strijd om de bovenste plaatsen op grote afstand kunnen zetten en we verder goede zaken kunnen doen in de tweede periode. Maar ik verwacht geen gemakkelijke wedstrijd omdat Noordpool het spelen op kunstgras normaal gesproken beter beheerst dan wij, “ waren de duidelijke woorden van Marinus Siekman. Dat de stormachtige wind ook in Uithuizen een belangrijke rol zou gaan spelen was na het eerste fluitsignaal van een warrig fluitende arbiter Mustafa wel duidelijk. Een situatie waar Zeester in de eerste minuten direct beter mee omging dan de thuisploeg. Het waren namelijk de Zoutkampers die al in de zesde minuut op voorsprong kwamen. Op ongeveer twintig meter van het doel van Noordpool mocht Zeester een vrije bal nemen. Voor dat karweitje kwam Vince van der Veen zich melden die met een prima genomen vrije trap doelman Kevin Gjaltema kansloos liet. Zes minuten later moest Zeester een stevige tegenvaller incasseren toen Danny Beerda met een hamstringblessure het veld moest verlaten. Als zijn vervanger kwam Alex Zijlstra binnen de lijnen. Maar ook na het wegvallen van zijn Beerda bleef Zeester het betere van het spel houden. De gasten waren in de persoonlijke duels duidelijk feller dan de thuisploeg waar teveel spelers zich in de eerste helft de kaas te gemakkelijk van het brood lieten eten. In de 23minuut kwam er een tweede treffer voor de Zoutkampers op het scorebord. Slecht uitverdedigen van Noordpool bracht Vince van der Veen in balbezit. De aanvalsleider van de withemden bewaarde vervolgens het overzicht en leverde een prima voorzet af die door Henri Nienhuis keurig achter een kansloze doelman Gjaltema werd geschoten: 0-2. Ondertussen was Gijs Balkema al behandeld blessure maar de middenvelder moest zich in de 33minuut toch laten vervangen door Sander van den Berg. Vier minuten na deze wissel kon de volgende treffer voor de gasten genoteerd worden. Weer brak Vince van der Veen door de defensie van de gastheren en uit zijn voorzet was het Reinier Smit die de bal achter zijn eigen keeper schoot: 0-3. Nog voor de rust moest Marinus Siekman al een tweede wissel toepassen toen kilometervreter Cees de Jong door een knieblessure niet meer verder kon. Voor de linkervleugelverdediger kwam Ruben Postma binnen de lijnen. Na de thee keerde aan de kant van de thuisclub ook Johan Kluin niet meer terug. De routinier was al voor de pauze geblesseerd geraakt en hij werd vervangen door Luuk Oosterhuis. De invaller nam in de defensie de plaats in van Jos Klip die een linie naar voren schoof om zo te proberen om wat meer druk op de defensie van de Zoutkampers te zetten. Iets waar het aan het begin van de tweede helft ook inderdaad naar uitzag. De gastheren kregen duidelijk meer grip op het spel van de gasten die in de tweede helft minder gevaarlijk waren dan voor de rust. Waren er in de eerste helft weinig kansen voor Noordpool te melden, in de 65minuut had het zo maar 1-3 kunnen staan. Maar het was Zeester-goalie Daniel Veenstra die met een geweldige safe een vlammend schot van Richard Haan tot corner kon verwerken. Een minuut later was het aan de andere kant bijna raak toen Henri Nienhuis door de verdediging van de thuisploeg slalomde. Maar helaas voor de gasten stond de paal een vierde goal in de weg zodat het in een winderig Uithuizen 0-3 bleef. Ondertussen werd het spel van beide ploegen er niet beter op omdat de moeilijke omstandigheden steeds meer hun tol begonnen te eisen. Zowel Noordpool als Zeester kreeg nog wel wat kansjes via Richard Haan, Jeffrey Brink en Vince van der Veen maar daar bleef het verder ook bij. Dat zorgde dat de drie goals voor de rust Zeester uiteindelijk een 0-3 zege opleverde in een wedstrijd die in de tweede helft weliswaar een beter Noordpool liet maar dat verder te weinig liet zien om aanspraak op meer te mogen maken.Noordpool-Zeester: 0-3(0-3)6. Van der Veen 0-1, 23. Henri Nienhuis 0-2, 37. Smit 0-3(ed.)Scheidsrechter: K. Mustafa(Groningen)Gele kaarten: Klip(Noordpool), Henri Nienhuis(Zeester)Noordpool: Gjaltema; Klip, Van der Bijl, Doornbos Clevering, Smit(75. Bijlinga.); Jeffrey Bos, Haan, Zijlstra; Balkema(33.Van den Berg), Delker, Kluin(46.Oosterhuis)Zeester: Veenstra; Schultz, Zwart, Alt, De Jong(43.Postma); Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis(79.Noordhof), Knol, Beerda(12.Zijlstra), Brink; Van der Veen.Balende trainersJur Smit baalde na afloop stevig van de eerste helft waarin zijn ploeg de punten weggaf. ,,Drie persoonlijke fouten hebben ons de das omgedaan. Want behalve dat schot op de paal in de tweede helft is Zeester niet gevaarlijk geweest. In de tweede helft ging het gelukkig beter maar toen was het leed al geleden” En ook Marinus Siekman was ondanks de 0-3 overwinning na afloop niet echt blij. ,,Naast dat wij in de tweede helft veel te veel uit de organisatie liepen en daardoor Noordpool meer lieten voetballen raakten we ook twee spelers met misschien wel wat langdurige blessures kwijt. Zo heeft Danny last van zijn hamstring en sukkelt Cees sinds het duel tegen Ezinge met knieklachten die zich vandaag verergerden. En dat kunnen we in deze belangrijke fase van het seizoen niet gebruiken.”