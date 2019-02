FC LEO komt sterk uit de winterstop

Met een flink uitgedunde selectie en zonder topscoorder Veenwijk wist FC LEO afgelopen zaterdag toch van ONR te winnen. Een 1-2 achterstand bij rust, werd in de tweede helft door de formatie van trainer Molog keurig omgebogen naar een 3-2 voorsprong. Deze kwam daarna eigenlijk niet meer in gevaar aangezien ONR de stootkracht miste. FC LEO kon met een uitstekende Stan Buikema en Marc van der Klei de wedstrijd op routine uitspelen.Op een zeer hobbelig (knollen)veld en onder winderige omstandigheden stonden afgelopen zaterdag FC LEO en ONR tegenover elkaar. De heenwedstrijd was vorig jaar de openingswedstrijd van het seizoen. FC LEO kwam die zaterdag zeer knap terug van een 2-0 achterstand en won uiteindelijk met 2-4. Voorafgaand aan de wedstrijd zou trainer Molog gelijk weer tekenen voor dit scenario. In Leens kampte men namelijk met wat personele problemen. Waar de geblesseerde Rowan Rozema voorzichtig via het tweede elftal terug keert, moest trainer Molog het ook doen zonder topschutter Frank Veenwijk en verdediger Coen Smit. Beide heren hadden tijdens de, voor FC LEO zeer vervelende wedstrijd tegen OKVC, rood gekregen. Daar tegenover stond de terugkeer van Marc van der Klei. Na een periode bij de studenten gevoetbald te hebben en een lange blessure was hij eindelijk weer beschikbaar en begon hij op het middenveld. Ook trainer Timmer van ONR moest flink puzzelen aangezien hij met een zelfde probleem kampte. Richie Kiel en Nick Pathuis waren geschorst i.v.m. opgelopen rode kaarten in de wedstrijd tegen Haulerwijk. Daarnaast was de snelle flankspeler Voerman niet geheel okselfris en begon op de bank. FC LEO begon het sterkst aan de wedstrijd. Vanaf het beginsignaal, van scheidsrechter Atema, namen ze het initiatief en probeerden ze ONR het voetballen onmogelijk te maken door zeer hoog druk te zetten. Met de wind schuin in de rug wist gelegenheid laatste man Stan Buikema zijn voorwaartsen gemakkelijk te vinden. Al na 5 minuten hadden de oranjehemden op voorsprong moeten komen. Sterk doorzetten van Erik Smit, leverde Jaspers Wiersum een vrije schotkans op. Hij raakte de bal echter helemaal verkeerd en zijn inzet verdween naast het lege doel. Tien minuten later was het wel raak. Op ca. 20 meter van de goal werd een onnodig overtreding gemaakt op Erik Smit. De toegekende vrije trap werd door Stan Buikema snoeihard richting de rechterhoek geschoten. Keeper Tarick Kalfsbeek keerde zijn inzet nog wel, maar was kansloos op de rebound van Johan Hofman, die de bal in het dak van het doel schoot (1-0). Op dat moment een terechte voorsprong, aangezien ONR nog niet veel had laten zien. De Leenster bleven redelijk goed voetballen en gingen op zoek naar de 2-0. Erik Smit had deze op zijn voeten, maar zijn inzet vanaf links werd kundig gekeerd door keeper Kalfsbeek.Vanuit het niets kwam ONR in de 31e minuut op gelijke hoogte. Een breedtepass van Stan Buikema werd door Pim Bolt onderschept. Met een fraaie steekbal kwam Hendrik Rozema vrij op rechts. Hij kapte naar binnen en vanaf de rand van de 16 verschalkte hij keeper Marco Wichers in de verre hoek. FC LEO was het na deze gelijkmaker even helemaal kwijt. Veelvuldig balverlies en slordigheden slopen in het spel van de Leensters. Nog geen 2 minuten na de gelijkmaker kwam ONR op voorsprong. Balverlies van Robin Vink was de inleiding van deze treffer. Linksbuiten Sander Postmaontfutselde Robin Vink de bal en hij had een afgemeten voorzet in huis. De bal werd bij de tweede paal, fraai over de uitgekomen Wichers gekopt door Leon Schievels (1-2). Trainer Molog probeerde vanaf de zijlijn wel enigszins bij te sturen, maar dat had weinig effect. FC LEO bleef tot aan de rust slordig en onrustig voetballen. Gelukkig voor de Leensters bleef het bij een 1-2 achterstand. Na de thee kwam er een ander FC LEO uit de kleedkamer. Fanatiek aangemoedigd door het Leenster publiek begonnen ze zeer fel en gaven de gasten uit Roden geen tijd om op te bouwen. Dit leverde gelijk al een mogelijkheid op voor invaller Bo Tukker. Hij kwam vanaf links het strafschopgebied in en leek te gaan schieten. Hij werd echter gestuit en heel Leens schreeuwde om een strafschop. Scheidsrechter Atema wuifde dit echter weg. Nog geen minuut later gaf hij echter wel een penalty. Een zeer lichte overtreding bracht aanvoerder Kadijk uit balans en hij liet zich gewillig vallen. Atema wees resoluut naar de stip waar Buikema mocht aanleggen voor de 2-2. Waar hij een week eerder nog faalde vanaf 11 meter, deed hij dat nu niet. Zijn penalty verdween snoeihard door het midden tegen de touwen. Een minuut na de gelijkmaker kwam FC LEO zelfs op voorsprong. Weer hoog druk en fel afjagen leverde Johan Hofman de bal op. Zijn schot zou voorlangs zijn gegaan, maar bij de tweede paal kwam Jasper Wiersum inglijden om zijn eerste van het seizoen te maken (2-3). Een belangrijke goal, want dit betekende weer een voorsprong voor de Leensters. Deze voorsprong gaven ze ook niet meer uit handen. ONR probeerde wel aan te dringen in het restant van de tweede helft, maar het ontbeerde aan stootkracht en vernuft bij de gasten uit Roden. Ook fysiek kwamen de gasten te kort. Naarmate de wedstrijd vorderde bleken steeds meer spelers van ONR met lichamelijke ongemakken te kampen. FC LEO kwam nog één keer in de problemen, maar keeper Wichers wist een inzet buiten de 16 met de borst te keren. Scheidsrechter Atema dacht dat Wichers hierbij de handen had gebruikt en gaf een vrije trap. Even was er angst dat er ook een rode kaart zou volgen, maar hij volstond met geel. Waarschijnlijk omdat hij ook niet goed kon zien of keeper Wichers zijn handen had gebruikt. De toegekende vrije trap ging net naast. In de counter was de rappe Bo Tukker nog enkele keren gevaarlijk, maar gescoord werd er niet meer. FC LEO kon derhalve 3 belangrijke punten aan zijn totaal bijschrijven en nestelde zich steviger in de top van de 4e klasse C. Volgende week wacht de zware uitwedstrijd in en tegen Haulerwijk.Opstellingen:FC LEO: Wichers, Vink, Aalders, Buikema, Poort, Kadijk, M. vd Klei, Hofman (’80 Batema), Hovius (’35 Tukker), Erik Smit, Wiersum (’77 R. vd Klei).vv ONR: Kalfsbeek, Fierstra, vd Knoop (’75 de Boer), Nienhuis, Ottens, Bloemendaal (’45 Westra), Bolt, Rozema, Buigholt, Schievels, Postma (’70 Voerman).Scoreverloop: ‘18 Johan Hofman (1-0); ’31 Hendrik Rozema(1-1); ’33 Leon Schievels (1-2); ’54 Stan Buikema (2-2); ’56 Jasper Wiersum (3-2)Geel: Stan Buikema, Marco Wichers en Erik Smit (FC LEO);Scheidsrechter: AtemaMolog: Tot aan de 1-1 was er totaal niets aan de hand. We hadden de wedstrijd onder controle. Na de gelijkmaker geven we het eigenlijk in 2 minuten helemaal weg en gelukkig konden we de schade tot de rust beperkt houden. Na de rust nemen we het heft weer in eigen handen en winnen we terecht deze wedstrijd. Een mooie opsteker, dat we zonder onze topscoorders ook gewoon kunnen winnen.