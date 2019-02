FC Zuidlaren komt slecht uit de winterstop.

FC Zuidlaren is slecht aan de tweede seizoenshelft begonnen. In Spijk ging de koploper namelijk met 1-0 onderuit tegen Poolster dat door de zege naar een derde plaats op de ranglijst klom.In Spijk was het niet anders dan in de rest van Nederland. Ook daar zorgde de stormachtige wind dat er van goed voetbal geen sprake kon zijn. In Spijk kwam de koploper al vroeg op achterstand toen doelman Robin Luikens niet goed anticipeerde op een counter van de thuisploeg. Een inschattingsfout van de goalie die er voor zorgde dat de bezoekers al vroeg in het duel op jacht naar de gelijkmaker konden. Maar het spel van de koploper was niet van dien aard dat dit voor grote mogelijkheden zorgde. Omdat ook Poolster aanvallend weinig spannends liet zien stond het na vijfenveertig minuten dan ook nog steeds 1-0. In het tweede bedrijf kwamen er wel wat meer mogelijkheden voor de gasten die echter de pech hadden dat de goalie van de thuisploeg een paar prima reddingen verrichtte. Zo bleef het een moeizaam duel voor FC Zuidlaren dat in Poolster een tegenstander trof die via de counter probeerde om de gasten nog meer pijn probeerde te doen. Maar uiteindelijk bleef het 1-0 in Spijk en waar Edwin Prins na afloop absoluut ontevreden over was. ,,We waren absoluut niet in goeden doen tegen een tegenstander die ook nog eens niet wilde voetballen. Dan weet je dat je het mede door de omstandigheden lastig gaat krijgen en wat ons een nederlaag opleverde.”