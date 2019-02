Opgebloeid VAKO te sterk voor SVZ.

De derby tussen SVZ en VAKO werd een overwinning voor de ploeg uit Vries. Na een roerige week waarin VAKO en trainer Arnold van der Kooi uit elkaar gingen was het opgebloeide VAKO met 2-0 te sterk voor de Zeijenaren.Bron: OostermoerVAKO begon zondagmiddag in een regenachtig Zeijen direct voortvarend aan de derby. De eerste helft was absoluut voor de gasten die in de elfde minuut een eerste grote kans kregen. Maar helaas voor de in zwaar weer verkerende Vriezenaren tikte Rolf van Wijk de bal vanuit een corner tegen de paal. Na deze eerste kans creëerde VAKO zich vervolgens meerdere kansen maar de bezoekers beloonden zich nog niet voor het vertoonde spel. Dat gebeurde wel in de in de 44minuut. Rob Liewes mocht vanaf links een vrije bal nemen die door aanvoerder Patrick Steenbergen keurig werd binnengetikt: 0-1.Na de thee kwam er ook van SVZ meer gevaar. De thuisclub was in de eerste helft nauwelijks op aanvallende activiteiten te betrappen, maar werd in de tweede helft wat meer de bovenliggende partij. De elf van trainer Roland Beuvink creëerden de nodige kansen op de gelijkmaker maar goed keeperswerk van Cas van de Wijst hield VAKO in deze fase overeind.Met nog tien minuten te gaan bloeide VAKO toch weer wat op en in blessuretijd viel uiteindelijk de definitieve beslissing toen Jim Imminga gemakkelijk kon profiteren van miscommunicatie in de defensie van de Zeijenaren en de stand op 0-2 bracht. Dit werd niet veel later ook de eindstand wat SVZ-trainer Roland Beuvink na afloop een terechte eindstand vond. ,,VAKO heeft verdiend gewonnen. Wij konden vandaag niet genoeg brengen om recht op meer te hebben.” En ook VAKO-aanvoerder Patrick Steenbergen vond de zege terecht. ,,Na een voor ons roerige week is dit absoluut een mooie maar ook zwaarbevochten zege die zeker terecht te noemen is. “