Rood Zwart Baflo deelt punten met Amicitia VMC.

Rood Zwart Baflo deelde zaterdagmiddag de punten met Amicitia VMC. In Baflo werd het een 2-2 gelijkspel in een wedstrijd die ook geen winnaar verdiende.De sterke wind bleek deze middag de lastigste tegenstander van Rood Zwart Baflo. Vooral in de eerste helft kwam de thuisploeg niet of nauwelijks van eigen helft af en wat de gasten in de beginfase al bijna in een goal opleverde. Ondanks het veldoverwicht van de gasten waren het de Bafloërs die, via een goal van Duncan Torrenga op 1-0 kwamen. Vlak voor het rustsignaal kwamen de gasten langszij de thuisploeg wat gezien het spelbeeld ook terecht te noemen was. Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. Amicitia VMC bleef de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die duidelijk moeite met de omstandigheden had. Met nog iets meer dan een uur te spelen kwamen de gasten op een op dat moment verdiende voorsprong wat er voor zorgde dat de gastheren op jacht konden naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er twee minuten voor het einde ook kwam toen Duncan Torrenga een vrije trap over de muur van de stadjers krulde en zo de stand op 2-2 bracht. Een stand waar ook geen verandering meer in kwam en waar trainer Jan Potma na afloop niet ontevreden mee was. ,,Als ik eerlijk ben dan zat er voor ons ook niet meer in. We hebben er voor ons echt het maximale uitgehaald in een door de weersomstandigheden verder matig duel.”