Effectief Corenos steelt overwinning bij HS’88.

Corenos is de tweede helft van het seizoen goed begonnen. In het uitduel tegen HS’88 werd er eindelijk een keer effectief met de kansen omgesprongen en wat de ploeg van Marco Pesiwarissa een 3-1 zege opleverde.Corenos kwam al in de 7minuut op voorsprong toen de eindelijk weer beschikbare Marcel Dijkstra wist te scoren. Na de openingstreffer van de gasten herpakte de thuisploeg zich echter goed. Na ongeveer een half uur kwam HS’88 langszij de Roodeschoolsters die blij mochten zijn dat de gastheren in de eerste helft wel heel slordig met zijn kansen omsprong. De rust brak in Hoogezand echter aan met een 1-1 op het scorebord waar na iets meer dan een kwartier in de tweede helft verandering in kwam. De enkele minuten eerder voor Lars Baar in het veld gekomen Germen Tamsma zorgde namelijk vanuit een counter voor de 1-2. Na deze tweede tegengoal probeerde de thuisploeg uit alle macht om opnieuw langszij Corenos te komen. Zo waren er mogelijkheden voor topschutter Sven Rosevink maar die steeds zijn meerdere moest erkennen in Corenos-keeper Christiaan Buntjer. Zo bleef het spannend in Hoogezand waar de gasten, via een tweede goal van Marcel Dijkstra, in de slotfase op 1-3 kwamen. Een stand wat na negentig minuten ook de eindstand werd en wat na afloop door Marco Pesiwarissa als een gestolen overwinning werd gezien. ,,Wij hebben misschien vier echte kansen gehad en scoren daar drie keer uit. Maar wanneer we na de eerste helft met 5-2 achter hadden gestaan was ook niet vreemd geweest.”