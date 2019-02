Teleurstellend gelijkspel Annen.

Annen en HSC deelden zondagmiddag de punten. In Hoogezand werd het een teleurstellend 1-1 gelijkspel in een wedstijd waarin Annen niet zijn beste vorm liet zien.Annen begon in Hoogezand goed aan het duel tegen HSC maar tot echt grote kansen kwam het in de beginfase nog niet. In de 26minuut kwam Annen toch op voorsprong toen er door een warrig fluitende leidsman een strafschop aan de gasten werd toegekend. Een strafschop die door Dante Ploeg raak werd geschoten. Na de openingstreffer werd het spel van Annen er niet beter op. Iets wat mede kwam omdat de ‘Kraaien’ niet van plan waren om hun verdedigende stellingen te verlaten. Na de rust, die dus aanbrak met een 0-1 stand op het scorebord, bleef het ploeteren wat Annen betrof. De juiste vorm om het defensieve blok van de thuisploeg te slopen was namelijk onvoldoende aanwezig. In de 65minuut zag het er opeens nog slechter uit voor de gasten toen de arbiter van dienst besloot om ook HSC een strafschop te schenken. Gelukkig voor Annen werd de onterecht gegeven strafschop gemist en bleef het dus 0-1. Maar in de slotfase viel dan toch de gelijkmaker. Bij een onoverzichtelijke situatie verdween de bal via een kluts achter Annen-goalie Hans van der Wals: 1-1. Dat was niet veel later ook de eindstand in een wedstrijd die door Annen-trainer Hemmo de Wal als teleurstellend werd betiteld. ,,We konden te weinig creëren tegen een zeer verdedigend spelend HSC. En dan kan het gebeuren dat je soms tevreden moet zijn met een punt maar wat natuurlijk wel een teleurstellend resultaat genoemd kan worden.”