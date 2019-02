Eenvoudige zege Eenrum op hekkensluiter Harkstede.

Eenrum moest zondagmiddag op bezoek bij hekkensluiter Harkstede. In het gelijknamige dorp werd het een eenvoudige 5-0 overwinning voor de Eenrumers die in de slotfase Sigmar van der Tuuk met een rode kaart van het strijdtoneel zagen verdwijnen.De eerste kans van de wedstrijd in het regenachtige Harkstede was nog voor de thuisploeg maar daarna was Eenrum in de eerste helft de bovenliggende partij. Nadat er al een aantal kansen waren gemist zorgde Sam Hanenburg in de vijftiende minuut voor de 1-0. Vijf minuten later was het weer raak voor de gasten en nu was het Bobo Miedema die trefzeker was. Na de tweede goal bleef het kansen regenen voor de roodbaadjes die daar voor de rust echter niets meer mee deden. Direct na de rust was er als eerste een enorme kans voor de gastheren. Maar gelukkig voor Eenrum bracht de paal in deze situatie redding zodat de 0-2 stand op het scorebord gehandhaafd bleef. In de 58minuut werd het duel door de bezoekers al min of meer op slot gegooid toen Bobo Miedema met zijn tweede goal van de middag de 0-3 wist te scoren. Zeven minuten later was het duel helemaal gespeeld. Nu was het Nick Rijzinga die uit een van de vele kansen voor de Eenrumers eindelijk raak wist te schieten en daarmee de stand op 0- 4 bracht. Met nog iets meer dan tien minuten te spelen moest Eenrum met een man minder verder. Bij een poging om een eigen fout te herstellen ging Sigmar van der Tuuk een duel te hard in wat voor arbiter Van Houten aanleiding was om de jonge verdediger op een rode kaart te trakteren. Maar ook met een man minder bleven de Eenrumers de bovenliggende partij en in de negentigste minuut bepaalde Mattheüs Nubé de eindstand op 0-5. Een eindstand die in de ogen van teamleider Tjidsger Veenstra nog aan de lage kant was. ,, Om uit de onderste regionen is dit een belangrijke overwinning. Maar gezien het aantal kansen en het veldoverwicht hadden we dit duel met dubbele cijfers moeten winnen.”