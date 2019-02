EKC 2 dames laten punten liggen tegen De Fivel

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 9 februari hun eerste wedstrijd in 2019 thuis op sportpark Eenrum tegen het altijd lastige De Fivel uit Zeerijp. Uit had EKC met moeite met 3-4 gewonnen en ook deze middag werd het geen gemakkelijke wedstrijd.In de eerste helft had EKC de wind fel tegen en wist het moeilijk aanvallen op te bouwen. De Fivel had duidelijk wel voordeel van de wind. Weliswaar was de eerste kans voor Chantal Hofman maar het waren de gasten die in deze eerste helft de betere kansen kregen. Doch eerst redde inval-keepster Loes Korhorn – Nikki Werkman stond bij dames 1 onder de lat – en later knalde De Fivel tegen de lat om vervolgens naast te schieten. De thuisploeg paste zich aan bij het spel van de oranjehemden. Nadat De Fivel wederom was afgestopt was het in de 19minuut wel ineens raak EKC probeerde wat terug te doen maar weer was het De Fivel dat in de 29minuut op 0-2 kwam toen keepster Korhorn de bal niet klemvast kreeg na een inzet. De Fivel was door de wind gevaarlijker maar verdere doelpunten wist men niet meer te produceren. Het was juist EKC dat in de 35minuut via Inge Mulder de aansluiting vond: 1-2. EKC wilde voor de rust nog meer maar slaagde daar ook niet meer in.In de tweede helft had EKC nu de wind mee en het publiek dacht dat De Fivel nu overlopen zou worden. Dat liep echter iets anders. Het was juist De Fivel dat ondanks de tegenwind betere aanvallen opzette dan EKC. Alleen aan de afwerking schortte het nog. EKC probeerde op haar beurt er ook door te komen maar ook zij faalde vooreerst. Pas in de 75minuut verdween een afstandsschot van Johanna van de Steeg met hulp van de wind in het doel en kwam EKC dus langszij: 2-2. Nu wilde EKC meer en twee minuten na de gelijkmaker lukte dat ook. Sanne Werkman vond Chantal Hofman die op haar beurt van afstand de 3-2 binnen knalde. De Fivel gaf het echter niet op maar vond keepster Loes Korhorn op haar weg. Aan de andere kant zagen ook Chantal Hofman en Maaike Remijn geen kans de score te vergroten. En net toen het leek dat EKC met 3-2 de winst zou pakken brak de 91minuut aan. Een schot op het EKC-doel leek over te gaan maar daalde plotseling alsnog en verraste daarmee keepster Korhorn en de EKC-defensie zodat het alsnog 3-3 stond. Dit werd ook de eindstand waarmee De Fivel uiterst tevreden mee was terwijl er bij EKC toch wel wat teleurstelling was te bespeuren. Komende zaterdag gaat het uit naar Groningen tegen GSVV The Knickerbockers 7.