EKC dames pakken punt van d’Olde Veste’54

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) stonden zaterdag februari voor de tweede helft van de competitie op sportpark Eenrum tegenover het hoger geklasseerde d’Olde Veste’54 uit Steenwijk Overijssel. Uit had EKC nipt met 0-1 gewonnen en ook nu beloofde het een spannende wedstrijd te worden.De ietwat schuine harde wind bemoeilijkte het spelen echter wel zeer. Het waren de gasten die het betere van het spel hadden. Ze waren ook wel meer voorin maar wisten hier verder niet van te profiteren. Het duurde dan ook tot de 18e minuut eer EKC-keepster Nikki Werkman in actie moest komen. Het was echter de thuisploeg dat in de 25e minuut de leiding nam. Vanaf de rechterflank gaf Emma Postma de bal voor waarna Michelle Koster het leer goed aannam, onder controle kreeg en de 1-0 binnen knalde. D’Olde Veste’54 liet het er evenwel niet bij zitten en probeerde wat terug te doen. Het zag echter de bal over en naast gaan en vond ook keepster Werkman in de weg. Ook was de defensie van EKC onder leiding van libero Wendy Reitsma alert. Aan de andere kant zag Michelle Koster ook haar inzet gestopt. In de 43e minuut viel Nina Korhorn uit en werd vervangen door Marjon Bos. Tot de rust bleef het 1-0. De tweede helft was twee minuten oud toen d’Olde Veste’54 ineens langszij kwam en de stand naar 1-1 tilde. EKC probeerde wat terug te doen maar zag een vrije trap van Michelle Koster naast gaan en een goede actie van Rebecca Postma en Marjon Bos samen niet beloond worden. Nadat Sarah Rijzinga in de 54e minuut op de keepster vastliep sloegen de gasten in dezelfde minuut toe. Na een snelle omschakeling stond het ineens 1-2 en liep EKC achter de feiten aan. De Overijsselaars hadden ook nu het betere van het spel. De aanvallen van EKC sorteerden dan ook geen effect. Gelukkig voor de thuisploeg kampte ook d’Olde Veste’54 met ditzelfde euvel. In de 67e minuut gooide EKC haar laatste wissels in de strijd. Marije Roelink en Michelle Koster maakte plaats voor Chantal Hofman en Joni Lukkien. Drie minuten later kwam nu EKC langszij. Een verre bal werd door Sarah Rijzinga opgepikt en in geschoten: 2-2. D’Olde Veste’54 nam hiermee echter geen genoegen en wilde meer. Het zette dan ook aan maar vond keepster Nikki Werkman op haar weg en ook verdedigster Nicky Knol. Daar tegenover wist Marjon Bos Sarah Rijzinga te bereiken maar zij stuitte op haar beurt op de keepster van de gasten. In de 88e minuut kwam d’Olde Veste’54 nog heel dichtbij toen een hard schot via onderkant lat weer het veld in stuiterde alwaar Desie Tjoelker deze verder opruimde. Zo bleef het 2-2 waarmee EKC dan ook tevreden mee mocht zijn. Komende zaterdag gaat het naar FC Wolvega.EKC – d’Olde Veste’54 2-2 (1-0). 25. Michelle Koster 1-0; 47. d’Olde Veste’54 1-1; 54. d’Olde Veste’54 1-2; 70. Sarah Rijzinga 2-2.