Warffum in tweede helft langs zwak BNC: 5-1.

Warffum won zijn eerste wedstrijd na de winterstop met ruime cijfers van BNC uit Finsterwolde. In eigen huis werd het na een ruststand van 0-1 uiteindelijk 5-1 voor de thuisploeg die vooral in de tweede helft niets meer te vrezen had van een zwak BNC.Voor Warffum stond zondagmiddag het duel tegen BNC op het programma. Het heenduel tegen de ploeg uit Finsterwolde was er eentje waarin de Warffumers een karenvracht aan gele kaarten moesten incasseren. Dit omdat de BNC toen het fysiek geweld niet schuwde en de Warffumers daar verbaal op reageerden vertelde voorzitter Frits Zuidema voor aanvang van het duel tegen middenmoter BNC. ,, In het heenduel werden er overtredingen gemaakt die echt rijp voor een rode kaart waren. Daar deed de arbiter toen weinig tegen en met ‘praatkaarten’ als gevolg. Daarom hoop ik dat het er vandaag allemaal wat sportiever aan toe zal gaan,” aldus Zuidema. Iets waar na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Meijer uit Groningen echter maar weinig van te zien was. Want de gasten uit Finsterwolde schuwden vanaf het begin een stevige ingreep niet en hadden ook niet de intentie om er een leuke voetbalmiddag van te maken. Omdat ook Warffum in de eerste twintig minuten niets liet zien wat een beetje op voetbal leek was het aangenaam zonnetje in de rug of gezicht het enige wat de toeschouwers in Warffum echt kon bekoren. Waar Warffum een paar mogelijkheden om zeep had geholpen was de eerste echte kans voor de gasten wel raak. In de 22minuut mocht Ronald Mos op ongeveer dertig meter van het Warffum een vrije trap nemen. De middenvelder besloot om een poging te wagen om in een keer te scoren en waar hij tot verbazing van velen ook in slaagde. Want onhoudbaar voor doelman Dijkhuizen verdween de bal feilloos in de rechterbovenhoek. Dit was ook direct het hoogtepunt in een eerste helft die Warffum nog wel wat kansjes opleverde maar waar men niet zuinig genoeg mee omsprong. Zo kreeg Bartel Klinkhamer, na een prima voorzet van broer Roel, een prima kopkans. Maar i.p.v. dat de spits de bal tegendraads langs de corpulente doelman Veldman kopte knikte hij de bal langs de verkeerde kant van de paal. Ondertussen werd al een beetje duidelijk dat arbiter Meijer een beetje zijn eigen wedstrijd aan het fluiten was. Stevige overtredingen werden weggewuifd maar wanneer er wat gezegd werd door een speler was Meijer er als de kippen bij om zijn gezag te laten gelden. Zo kreeg Bartel Klinkhamer een paar minuten voor het rustsignaal een gele kaart van de referee omdat de Warffumer vond dat Meijer veel te laconiek omging met de stevige overtredingen van de mannen uit Finsterwolde. Na de rust, die aanbrak met een 0-1 stand, keerde aan de kant van de thuisploeg Boi Thanh niet meer terug. Thanh was lang geblesseerd geweest en duidelijk te zien was dat meer dan een helft er niet in zat en hij werd dan ook vervangen door David Kloosterhuis. In de 48minuut kwam Warffum langszij BNC. Een halve misser van Bartel Klinkhamer bracht de bal bij Patrik Pieterman. Die aarzelde vervolgens niet om de zwak ingrijpende doelman Hans Veldman beheerst te passeren: 1-1. Elf minuten was het weer raak voor Warffum. Patrik Pieterman kreeg de bal even buiten het zestienmetergebied goed aangespeeld en besloot om een schotpoging te wagen. Dit bleek een juiste keuze van de Warffumer te zijn omdat doelman Veldman ook bij dit schot een allesbehalve solide indruk achterliet. Want het schot van Pieterman was er eentje die absoluut houdbaar was. Na de tweede treffer van de thuisploeg gebeurde er twintig minuten niet veel op het prima bespeelbare hoofdveld in Warffum. Het enige wat in deze fase het vermelden waard was , was de dubbele wissel aan de kant van de gastheren. In de 63minuut werden Patrik Pieterman en Jan Klinkhamer namelijk vervangen door Martijn Woltjer en Jeroen Zwart. Al snel bleek dat de beide invallers zeker geen verzwakking voor de geelhemden waren. Martijn Woltjer deed als linkervleugelverdediger niets verkeerd en Jeroen Zwart zorgde in de 79minuut voor een 3-1 voorsprong door een corner van Stefan van den Berg keurig achter een kansloze Hans Veldman te koppen. Ondertussen was aan de kant van de gasten trainer Gerry Drenth als ‘supersub’ binnen de lijnen gekomen. Dit in een poging om te proberen de stand gelijk te trekken zodat de bezoekers toch nog met een punt huiswaarts zouden keren. Maar ook Drenth liet niet veel meer zien dan zijn nu teamgenoten en dat was onvoldoende om het Warffum echt lastig te maken. Waar de gasten in de tweede helft niets lieten wat op voetbal leek ging Warffum door met scoren. In de 88minuut was het Jeroen Zwart die met zijn tweede goal van de middag de stand op 4-1 bracht. Een goal die volledig op het conto van een wel heel erg zwakke doelman Hans Veldman geschreven kon worden. De goalie ging namelijk veel te laat naar de korte hoek om het schot van Zwart te keren. Twee minuten later werd het nog mooier voor Warffum toen Bartel Klinkhamer de bal nogmaals achter de ook nu weer zwak ingrijpende Veldman tikte zodat het uiteindelijk 5-1 in het voordeel van Warffumers werd tegen een BNC dat volgens trainer Robin Beugelink niet met de intentie om te voetballen naar Warffum was gekomen. ,,Ze scoorden via een vrije trap een mooie goal maar verder was het niet veel bijzonders . Wij speelden voor de rust ook matig maar in de tweede helft konden we gelukkig nog orde op zaken stellen.”Warffum-BNC: 5-1(0-1)22. Mos 0-1, 48. Pieterman 1-1, 59. Pieterman 2-1, 79. Zwart 3-1, 88. Zwart 4-1, 90. Bartel Klinkhamer 5-1Scheidsrechter G. Meijer (Groningen)Gele kaarten: Bartel Klinkhamer (Warffum), Mos(BNC)Warffum: Dijkhuizen; Gijsbert Venhuizen, Bello, Teun Venhuizen, Jan Klinkhamer(63. Woltjer); Roel Klinkhamer, Zantingh, Van den Berg, Thanh(46. Kloosterhuis); Pieterman(63. Zwart), Bartel KlinkhamerBNC: Veldman; Kremer, Ploeger, Tichelaar, Bolland; Lich, Nap, Mos; Pluim, Schreuder, Houwen(77. Drenth)