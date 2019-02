Drie strafschoppen bezorgen Zeester zege op Ezinge.

Scheidsrechter Vonk was zaterdagmiddag na afloop van het door Zeester met 3-2 van Ezinge gewonnen duel een veel besproken man. De arbiter wees in een als kijkspel prima wedstrijd namelijk vier keer naar de penaltystip. Drie keer constateerde de arbiter een handsbal van een speler van Ezinge en een keer vond hij een overtreding op Jasper Dijkstra rijp voor een penalty.Waar het er eerder in de week nog naar uitzag dat er zaterdag op sportpark Toercamp niet gespeeld kon worden waren de weergoden Zoutkamp toch goed gezind. De sneeuw wat er in het vissersdorp viel was namelijk te verwaarlozen zodat consul Jan Pieter Wieringa geen reden zag om het hoofdveld af te keuren. Een beslissing waar Zeester-trainer Marinus Siekman blij mee was. ,,Wij willen vandaag heel graag voetballen. We hebben dinsdag tegen Grijpskerk gespeeld en donderdag prima op het veld kunnen trainen en verder is iedereen fit.” Waar Marinus Siekman blij was dat het duel tegen Ezinge door kon gaan gold dat niet voor Leendert Nieborg. De trainer van Ezinge had namelijk de nodige personele problemen. ,,Onze doelman John Nooren is ziek en ook tweede keeper Ben Douwsma is niet beschikbaar. Dat zorgt dat Ricardo de Wit vanmiddag onder de lat staat. Verder is Jordy Huizing geblesseerd en zijn Jelle Huizing en Julian Kemkers ziek. Maar gelukkig hebben we ook een lichtpuntje. Want Paul Broekhuizen mag eindelijk spelen. Paul heeft sinds zijn vertrek naar het buitenland niet meer gevoetbald maar voor iemand met zijn kwaliteiten is hij voor ons direct een aanwinst,” aldus Nieborg. Hoewel arbiter Robert Vonk het veld nog aan een strenge keuring onderwierp zag ook de onpartijdige uit Surhuisterveen geen reden om het veld af te keuren. Na het eerste fluitsignaal van Vonk was het de thuisploeg die direct het heft in handen nam. Zo was er in de zesde minuut al een eerste kans voor Vince van der Veen die zijn kopbal echter net naast zag gaan. Drie minuten later was Henri Nienhuis dicht bij de openingstreffer maar het schot van de middenvelder stuiterde via de paal weer terug in het veld. Nog binnen het kwartier kwam er al een eerste wissel aan de kant van de gasten. Jan-Henk Hoekstra kon namelijk niet meer verder en werd als linksback vervangen door Melle Gerritsen. Zeester bleef ondertussen de regie houden in een beginfase waarin Ezinge er aanvallend niet aan te pas kwam. Zo was Dieter Schultz in de 22minuut dicht bij de 1-0. Maar de goed mee opgekomen vleugelverdediger kopte de bal naast het vijandelijk doel en wat eigenlijk moeilijker was dan raak te koppen. Vijf minuten later werd het eindelijk 1-0 voor de thuisploeg toen Ezinger Daan Douwsma in het eigen strafschopgebied hands maakte. Voor arbiter Vonk was dat een reden om gedecideerd naar de stip te wijzen. Binnen Zeester is Vince van der Veen de strafschoppenspecialist en de spits maakte dat waar door doelman De Wit kansloos te laten: 1-0. Precies op het half uur was daar eindelijk een eerste kans voor de bezoekers toen Ewart Gerritsen door de defensie van de gastheren brak. Maar met een prima redding zorgde doelman Daniel Veenstra dat de thuisploeg zijn voorsprong behield. Een voorsprong die in de 39minuut verdubbeld werd toen een wegglijdende Paul Broekhuizen de bal ongelukkig met de hand beroerde. Weer wees arbiter Vonk naar de stip en ook nu kwam Vince van der Veen zich melden voor de elfmetertrap. Van der Veen hield ook deze keer het hoofd koel en wat de 2-0 voorsprong voor de thuisclub betekende. Een voorsprong die echter geen stand hield want twee minuten voor het rustsignaal ging Niels Noordhof in de fout. De centrale verdediger wilde terugspelen op zijn doelman Daniel Veenstra maar deed dat veel te zacht. Dat zorgde dat Sil Douwsma met een keurige sliding de bal veroverde om vervolgens de goalie van de thuisploeg kansloos te laten: 2-1. Na de thee keerde bij de gastheren Niels Noordhof dan ook niet terug en hij werd vervangen door winteraanwinst Jeffrey Brink die was overgekomen van De Lauwers. Zeester begon ook na de thee direct weer sterk en er waren kansen voor Jasper Nienhuis en Jeffrey Brink om de thuisploeg aan een ruimere voorsprong te helpen. Maar al snel kreeg Ezinge meer grip op het spel van de Zoutkampers. Zo was er in de zestigste minuut een dot van een kans voor Dennis Abbas maar Dieter Schulz wist nog net voor de doellijn op het nippertje redding te brengen. Tien minuten later had ook Ewart Gerritsen de gelijkmaker op zijn schoen maar ook deze keer was het Daniel Veenstra die op fraaie wijze redding bracht. Zo bleef het spannend in Zoutkamp in een wedstrijd die als kijkspel een ruime voldoende scoorde maar ook qua sportiviteit een dikke pluim verdiende. Had Ewart Gerritsen de 2-2 op zijn schoen in de 73minuut had Jeffrey Brink zijn eerste treffer voor Zeester kunnen en misschien ook wel moeten scoren. De invaller draaide in het strafschopgebied van Ezinge goed weg van zijn directe tegenstander Melle Gerritsen maar zag zijn schot vervolgend in het zijnet gaan. Twee minuten later was het echter wel raak voor de gastheren. Bij weer een glijpartij van Paul Broekhuizen kreeg de centrale verdediger de bal weer tegen zijn arm en ook nu wees arbiter Vonk naar de stip. Een beslissing die in het betaald voetbal absoluut voor eenzou hebben gezorgd. Maar ondanks de felle protesten van de Ezingers bleef de verder prima fluitende Vonk bij zijn beslissing. Dat zorgde dat Vince van der Veen voor de derde keer mocht proberen om vanaf elf meter raak te schieten. Een kans die de spits wel was toevertrouwd want ook penalty nummer drie verdween feilloos achter Ezinge-keeper Ricardo de Wit. Met nog een kwartier te gaan was Dennis Abbas dicht bij de 3-2. Maar de Winsumer zag zijn schot rakelings naast het doel van Daniel Veenstra gaan. Zo zag het er naar uit dat de thuisploeg zij eerste duel na de winterstop met 3-1 ging winnen maar daar dacht scheidsrechter Vonk net even anders over. Want in de negentigste minuut ging de bal nogmaals op de stip. Waren de eerste drie strafschoppen voor de thuisploeg, penalty nummer vier was voor de bezoekers. Dit omdat de onpartijdige vond dat er binnen de berucht lijnen een overtreding op Jasper Dijkstra was gemaakt. Nadat de Zoutkampers klaar waren met protesteren zorgde Dennis Abbas er vervolgens voor dat de stand 3-2 werd. Een stand wat twee minuten later ook de eindstand werd van een duel waarin Zeester in de eerste helft ruimer afstand van Ezinge had moeten nemen maar in de tweede helft blij mocht zijn dat de gasten de kansen die kregen niet wisten te benutten.Zeester-Ezinge: 3-21 (2-1)27. Van der Veen 1-0(str), 39. Van der Veen2-0(str), 43. Sil Douwsma 2-1, 73. Van der Veen 3-1(str), 90. Abbas 3-2(str)Scheidsrechter: R. Vonk (Surhuisterveen)Zeester: Veenstra; Zwart, Noordhof (46. Brink), De Jong(65. Postma), Schultz; Knol, Alt, Jasper Nienhuis, Henri Nienhuis, Beerda(85, Toxopeus); Van der Veen.Ezinge: De Wit; Vergeer, Broekhuizen, Daan Douwsma, Hoekstra(13. Melle Gerritsen); Rosema, Leistra, Abbas, Sil Douwsma; Dijkstra, Ewart Gerritsen.Blij en boos.Na afloop was Marinus Siekman uiteraard blij met de drie punten maar plaatste daar wel een kanttekening bij. ,,Wij moeten na de eerste helft al op een ruimere voorsprong staan. Want nu hielden we Ezinge in de wedstrijd en die in de tweede helft de bovenliggende partij was. En verder zijn dit natuurlijk hele belangrijke punten in de strijd om een periodetitel.” Waar Marinus Siekman blij was kon dat niet worden gezegd van Leendert Nieborg. De trainer van Ezinge was na afloop namelijk witheet waar het ging over de drie strafschoppen die zijn ploeg tegen kreeg. ,,De eerste was een duidelijke handsbal. Maar bij de tweede en derde glijdt Paul uit en krijgt daardoor de bal ongelukkig tegen zijn arm. Wanneer je daar een strafschop voor geeft en aan de andere kant een handsbal niet ziet dan snap ik het niet meer en wat ik hem ook even heb verteld.”