Belangrijke zege SVZ

In zondag 3B was het duel tussen Kwiek en SVZ het enige duel die doorgang kon vinden. In Hoogezand werd het een 2-3 overwinning voor de Zijenaren die gezien de kansenverhouding ruimer hadden moeten winnen.In Hoogezand had SVZ vanaf het begin van de wedstrijd volledig grip op het spel van Kwiek. De Zeijenaren lieten in deze eerste helft prima voetbal zien maar deed echter niets met de kansen die het kreeg. Kwiek kon daar in de eerste helft maar weinig tegenover zetten zodat het niet vreemd was dat de rust aanbrak met een brilstand op het scorebord. Een tussenstand waar al snel na de rust verandering in kwam. Eerst was het Avner Leidelmeyer die de stand op 0-1 bracht en niet veel later tekende Mark Ybema voor de 0-2. Via Jochem Haverkate werd het vervolgens 0-3 in Hoogezand en leek voor SVZ het klusje geklaard. Maar vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd zorgde een zondagsschot dat Kwiek terugkwam tot 1-3. En in de zevende minuut van de extra tijd werd het zelfs nog 2-3 op sportpark De Kalckwijk. Maar verder liet SVZ het echter niet komen en wat volgens Jarno Noord ook een schande zou zijn geweest. ,, We waren tot aan de 3-1 heer en meester. Maar in de slotfase maken we het ons onnodig moeilijk. Maar gelukkig is alles nog goed gekomen en pakten we drie belangrijke punten.”