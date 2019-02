Ongelukkige nederlaag verzwakt Tynaarlo

Tynaarlo wist zijn eerste competitiewedstrijd na de winterstop niet te winnen. In Fochteloo was de plaatselijke hoofdmacht met 3- 1 te sterk voor Tynaarlo dat het zonder een groot aantal geblesseerde basisspelers moest doen.Bron OostermoerVoor trainer Roelof Rutgers was het op zondag behoorlijk puzzelen. Rutgers had namelijk niet de beschikking over een zevental basisspelers. Zo stond de 55-jarige Harrie Hadders weer onder de lat omdat vaste doelman Abel Tolner ook geblesseerd was. In Fochteloo kwam Tynaarlo in de eerste helft op een lastig te bespelen veld nog wel op voorsprong toen A-junior Jorn Boer met een fantastische vrije trap raak wist te schieten. Na de pauze kwam de thuisploeg echter al langszij Tynaarlo dat ondanks de vele invallers goed partij kon bieden. Het duel ging in de tweede helft aardig gelijk op maar helaas voor de Drenten kwamen de gastheren op een niet helemaal verdiende 2-1 voorsprong. Tynaarlo probeerde vervolgens van alles om de gelijkmaker te forceren. Er werden daardoor ook meer risico’s genomen en wat zorgde dat de thuisploeg nogmaals wist te scoren. De 3-1 was na negentig minuten ook de eindstand en wat volgens Roelof Rutgers betekende dat de gelukkigste had gewonnen. ,,Ondanks het ontbreken van veel basiskrachten konden wij Fochteloo prima partij bieden maar hadden zij net wat meer het geluk mee.”