Glimmen oppermachtig tegen Groen Geel

Glimmen zorgde zaterdag voor een daverende verrassing. In eigen huis werd er namelijk met 4-1 gewonnen van kampioenskandidaat Groen Geel.Glimmen had zijn laatste competitiewedstrijd voor de winterstop gewonnen van Noordwolde en wat de Glimmenaren waarschijnlijk een juiste ‘boost’ hadden gegeven. Want direct vanaf het begin van het duel tegen Groen Geel was het de thuisploeg wat de bovenliggende partij was. Er kwamen direct de nodige kansen voor de thuisploeg en uit van die mogelijkheden scoorde Nick van Dongen in de 31minuut de 1-0. Nog voor de pauze werd het ook nog 2-0 voor de gastheren door een treffer van Tim Oosterhof. Na de pauze kwam Groen Geel nog wel even terug in de wedstrijd toen er in de 62minuut een stand van 2-1 op het scorebord kwam te staan. Maar de thuisploeg pakte de regie snel terug wat er voor zorgde dat Marnix Voorraad de stand in de 78minuut op 3-1 bracht. De stadjers probeerden vervolgens nog wel om een dreigende nederlaag te voorkomen maar toen Einar Thieme er vlak voor het eindsignaal 4-1 van wist te maken en wat ook de eindstand was. ,,Met deze zeg zijn we heel erg blij mee en hij is ook volledig verdiend. We hebben ze op alle fronten afgetroefd,” was het commentaar na afloop van Tim Oosterhof.