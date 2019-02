Eext komt niet goed uit winterstop

Eext is niet echt goed uit de winterstop gekomen. Zondag werd het uitduel tegen Zandhuizen namelijk een 3- 1 nederlaag.Eext begon zondagmiddag prima aan het duel tegen Zandhuizen maar vergat zich daar al in de eerste helft voor te belonen. Omdat ook de thuisploeg maar weinig deed met de kansjes die het kreeg stond het na vijfenveertig minuten nog steeds 0-0 in Zandhuizen. Na de pauze werd het echter een ander verhaal toen de gastheren op 1-0 kwamen. Via een ten onrechte gegeven strafschop werd het zelfs 2-0 voor de thuisploeg en liet Eext weer achter de feiten aan. De Eextenaren probeerden nog wel om weer langszij te komen maar uiteindelijk stond er na negentig minuten een eindstand van 3-1, waarbij de goal van Eext werd gescoord door Niels Buiter, op het scorebord en waar Jack Lammerts duidelijk niet blij mee was. ,,Het was weer hetzelfde liedje. We creëren genoeg kansen maar benutten ze niet. Wanneer je tegenstander wel scoort dan weet je dat je niet gaat winnen. Maar we blijven er op trainen dat het kansen benutten in de toekomst beter zal gaan,” besluit Lammerts zijn commentaar met een kwinkslag.