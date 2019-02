Gebrek aan scorend vermogen kost Drachtster Boys/HR Piping VR1 twee punten.

Daar waar het allemaal om te doen is; het scoren van doelpunten om daardoor een wedstrijd te winnen, was niet aanwezig bij de Drachtster vrouwen in de uitwedstrijd tegen Exstudiantes Zwolle/Cycloon VR1.Kansen zat, met name in de 1e helft. Eén van die kansen werd dan ook omgezet in een doelpunt. Lisanne Kempe gaf voor en Jessie Prijs schoot al na 2 minuten de 0-1 binnen. Echter daar bleef het bij totdat in de 18e minuut Sanne Pluim de bal in de voeten kreeg via een Drachtster verdediger en zij maakte van dit buitenkansje gebruik door de 1-1 te scoren. Nogmaals kansen te over. Echter de bal moet er wel in. En dat gebeurde niet ondanks mogelijkheden van Lisanne Kempe, Anita Vellema en Jessie Prijs. Ook Exstudiantes kreeg kansen met name door Jorie Schepers maar ook hier werd niet gescoord.De 2e helft werd een zeer ``aantrekkelijk `` en vermakelijk schouwspel waarbij beide keepsters de hoofdrol gingen vervullen. Keer op keer wist de keepster van Exstudiantes ( Tess van der Flier)in de weg te staan om schoten van Drachtster Boys/HR Piping te keren en Anna Reitsma groeide uit tot vrouw van de match. Vier keer bracht zij op miraculeuze wijze redding in een 1 tegen 1 of zelfs 2 tegen 1 situatie en redde zij voor haar team een punt.