Annen op kunstgras langs Bellingwolde

Annen moest het zondagmiddag opnemen tegen middenmoter Bellingwolde. In Annen werd het een 4- 1 zege voor de thuisploeg. Een zege die echter pas diep in de tweede helft tot stand kwam.Het duel Annen-Bellingwolde was samen met het duel Kwiek-Siddeburen het enige duel wat er zondagmiddag gespeeld werd in 3B. In Annen waren het de gasten die in de eerste helft op voorsprong kwamen toen doelman Hans van der Wals een strafschop veroorzaakte. Maar in de 40e minuut kwam Annen door een goal van Dante Ploeg terug tot 1-1 en wat vijf minuten later ook de ruststand was. In de eerste helft had de thuisploeg behoorlijk wat moeite met Bellingwolde maar dat was na de rust anders. De thuisploeg had het duel nu onder controle en in de 60e minuut zorgde Sven Boersma voor de 2-1. Tien minuten later zorgde Dante Ploeg met zijn tweede goal van de middag voor de 3- 1 en was het verzet van de bezoekers gebroken. Met nog ongeveer tien minuten te spelen was het vervolgens Aaldert Martens die met een goed genomen vrije trap de eindstand op 4-1 bracht. Een eindstand waar Annen-trainer Hemmo de Wal tevreden mee was. ,,De eerste helft kon Bellingwolde ons nog goed tegenstand bieden. Maar in de tweede helft waren we heer en meester en misschien hadden we zelfs nog wel met ruimere cijfers kunnen winnen