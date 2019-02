Corenos winnaar eerste Wintercuptoernooi.

Zaterdag werd op het nieuwe kunstgrasveld in Roodeschool het eerste Corenos Wintercuptoernooi gespeeld. Een geslaagd toernooi wat op een koude winteravond, waarbij de temperatuur richting de -5 graden ging, door de thuisclub werd gewonnen.Het idee om een Wintercup te organiseren kwam uit de koker van Corenos-trainer Marco Pesiwarissa die als trainer van de dames van vv Helpman een dergelijk toernooi al twee keer had georganiseerd. ,,Het idee ontstond om dat ook bij Corenos te organiseren toen ik merkte dat er in deze regio weinig vernieuwends was. Vandaar dat ik toen binnen de vereniging het idee opperde om een mini-wintertoernooi te organiseren voor clubs uit de regio. De bedoeling is om hier een jaarlijks terugkomend toernooi van te maken,” aldus Pesiwarissa die FC LEO, ZEC en Noordpool had uitgenodigd om aan het toernooi om de Wintercup deel te nemen. Maar helaas voor Pesiwarissa moest Noordpool zich op donderdag afmelden. De vijfdeklasser kon over onvoldoende spelers beschikken om met een representatief team naar Roodeschool te komen. Uiteindelijk kwam Noordpool toch naar Roodeschool maar was dat met een door Gijs Balkema samengesteld ‘vriendenteam’. Een vriendenteam wat bestond uit een aantal spelers van Noordpool die waren aangevuld met spelers die eerder dit seizoen bij Noordpool waren gestopt en voetballers die normaliter voor een andere vereniging in competitieverband uitkomen. Voor het toernooi had Marco Pesiwarissa een puntensysteem bedacht wat er voor kon zorgen dat alle teams in theorie tot aan het laatste duel uitzicht op het winnen van de eerste Wintercup hielden. ,,Voor een overwinning krijgt een ploeg drie punten en verder tellen we daar de gescoorde goals bij op. Dus wint een team met 3-2 dan krijgt de winnaar zes punten en de verliezer twee punten.” Een helder verhaal van Pesiwarissa die met ‘zijn’ Corenos de spits afbeet tegen ZEC. Een duel wat onder leiding stond van Frans Thon die samen met Robert Pieterman de in totaal zes duels prima arbitreerde. In het eerste duel werd er direct veelvuldig gescoord want al snel in de wedstrijd kwam Corenos op een 2-0 voorsprong. Via een fraaie kopbal van Robert Bakker, uit een even fraaie vrije trap van Jens Posthumus, kwamen de Zandeweersters nog wel terug tot 2-1 maar nog eens twee goals van de thuisploeg zorgden voor een 4-1 zege en dus zeven punten voor Corenos en een punt voor ZEC. Wedstrijd twee was het duel tussen FC LEO en Noordpool. Een wedstrijd waarin Rowan Rozema bij de Leensters als doelman fungeerde. Rozema, uitgedost met een muts die tot de standaarduitrusting van pooljagers behoort, moest in het eerste duel van de Leensters een keer capituleren maar doordat de voorwaartsen van de vierdeklasser uit Leens twee keer het net wisten te vinden ging de winst naar FC LEO. Dat zorgde dat Corenos na de eerste speelronde met zeven punten aan de leiding ging en werd gevolgd door FC LEO dat vijf punten had. ZEC en Noordpool hadden beide een keer gescoord zodat deze twee teams op een punt stonden. De tweede speelronde begon met het duel ZEC-Noordpool. Een duel waarin de formatie van trainer Bert van der Meer al snel op voorsprong kwam. Een voorsprong die de Zandeweersters verdubbelden door een ‘artistieke’ goal van Robert Bakker waar zijn teamgenoten behoorlijk verbaasd over waren maar die door de doelpuntenmaker als de gewoonste zaak van de wereld werd gezien. Noordpool kwam vervolgens nog wel terug in de wedstrijd maar toen arbiter Thon voor de laatste keer floot kon er een 3-1 zege voor ZEC genoteerd worden. Wedstrijd nummer vier was die tussen Corenos en FC LEO. De beide vierdeklassers maakten er een mooie pot van op het al wat glad wordend kunstgrasveld. Steeds vaker gingen er namelijk spelers onderuit wat natuurlijk niet vreemd was met een temperatuur die bijna vijf graden onder nul lag. In een wedstrijd waarin FC LEO duidelijk de bovenliggende partij was wisten de Leensters drie keer te scoren tegen een Corenos dat maar een keer het net wist te vinden zodat de winst met in totaal zes punten naar FC LEO ging en Corenos een punt aan zijn eerder behaalde zeven mocht toevoegen. Dat zorgde dat FC LEO na de tweede speelronde met 11 punten aan de leiding ging en werd gevolgd door Corenos dat 8 punten had. ZEC had door zijn zes behaalde punten tegen Noordpool nu zeven punten en voor Noordpool stond de teller op twee. In speelronde drie moest Corenos direct aantreden tegen Noordpool. Voor de mannen van Marco Pesiwarissa werd hun laatste duel een walk over want in een duel wat vijfentwintig minuten duurde wist Corenos zeven keer te scoren. Omdat Noordpool op de stand van 2-0 nog wel de eretreffer fabriceerde werd het uiteindelijk een 7-1 overwinning voor Corenos dat door deze stevige overwinning 10 punten aan zijn acht eerder behaalde punten mocht toevoegen. De achttien punten van Corenos zorgde dat FC LEO zijn laatste wedstrijd niet alleen moest winnen van ZEC maar ook vijf keer moest scoren om de eerste winnaar van de Corenos Wintercup te worden. De Leensters begonnen dapper aan hun poging om vijf keer tot scoren te komen maar al snel bleek dat ZEC geen zin in een inmaakpartij had. Want na vijfentwintig minuten stond het namelijk maar 2-0 in het voordeel van de Leensters. Dat zorgde dat Corenos met in totaal 18 punten de eerste winnaar van de Corenos Wintercup werd. De Roodeschoolsters werden gevolgd door FC LEO met 16 punten. Als derde eindigde ZEC met 7 punten en de rij werd gesloten door Noorpool dat genoegen moest nemen met drie punten. Zo kwam er rond 21.00 uur een einde aan het sportieve gedeelte van de eerste Corenos Wintercup. Want na afloop was er nog een feest georganiseerd voor de vier ploegen waar iedereen nog even kon terugkijken op een eerste meer dan geslaagde Corenos Wintercuptoernooi.