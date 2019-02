EKC tweede op Leekstervoetbalgala

De voetbaldames van EKC (Eenrum/Kloosterburen), te weten Nikki Werkman, Nicky Knol, Gretha Annema, Diny Bouius, Wendy Reitsma, Rebecca Postma, Sarah Rijzinga en Emma Postma, speelden zaterdagavond 12 januari de finale om de “Roel Klazinga Trofee” op het Leekster Voetbalgala in de sporthal te Leek tegen het jonge talententeam van Nieuw Roden.Voorgaande jaren wonnen de meiden uit Nieuw Roden al 3 maal de titel, maar dan met het normale veldteam. Daarom besloot Nieuw-Roden alleen met jonge talenten het te gaan doen dit jaar. Nieuw-Roden kwam al vroeg op een voorsprong door een doelpunt van Femke Mulder. Keepster Nikki Werkman was kansloos. Toch bood tegenstander EKC uit Eenrum/Kloosterburen goed tegenstand, maar door geweldig optreden van keepster Sanne van Steenwijk bleef Nieuw-Roden op de been. Nieuw-Roden vergat echter de wedstrijd te beslissen in een bloedwarme hal. Een paar minuten voor het einde wist Gretha Annema toch nog de 1-1 binnen te schieten. Hierdoor moest er ook in de vrouwenfinale het worden beslist door penalty's. Beide ploegen wisten de penalty's moeiteloos in te schieten totdat invalkeepster Anique Hoogeveen de laatste tegenhield van EKC. Dezelfde Anique Hoogeveen mocht daarna zelf de laatste penalty nemen en schoot die beheerst het doel (4-3) in waardoor Nieuw-Roden de wisselbokaal weer mee naar huis mocht nemen. EKC kon desalniettemin terugzien op een goed toernooi en kan zich weer gaan richten op de competitie.