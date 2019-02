TLC winnaar 33e Leekstervoetbalgala

TLC heeft voor het eerst in de historie het Leekster Voetbalgala gewonnen. In de finale werd Marum verslagen na strafschoppen. Menno Tjoelker schoot uiteindelijk TLC naar de overwinning. Titelhouder VEV’67 werd al in de kwartfinales uitgeschakeld. Ook de vrouwenfinale werd beslist door strafschoppen. Het talenteam van Nieuw-Roden won van EKC. De B-finale werd een prooi voor FC Zuidlaren dat Zevenhuizen terugwees.De kwartfinale - in een stijf uitverkocht Sportcentrum- begon met ONR-FC Grootegast. Grootegast ging furieus van start, onder bezielende leiding van Ite Hoolsema die drie keer raak schoot. ONR, dat vaker kansloos achter kwam in dit toernooi, zorgde in de eindfase toch weer voor paniek bij Grootegast, dat wel overeind bleef: 4-2. In de tweede kwarfinale werd VEV’67 verrassend verslagen door De Griffioen, dat daarmee de titelhouder onttroonde. Vlug En Vaardig begon goed (Rense Dijk scoorde een van de mooiste doelpunten van het toernooi), maar de ploeg uit Oosterwolde draaide de rollen volledig om, via Robbin en Stefan Wagenaar: 1-2. Het was een open strijd. Vanuit een moeilijke hoek scoorde Rick Schuring alsnog de 2-2. De Griffioen rook meer, VEV kwam met de schrik vrij en haalde de penaltyreeks nog. Het was bloedstollend. Twee strafschoppen van beide kanten moesten over nadat ze gemist werden (volgens de scheidsrechter omdat de keepers over de lijn gingen). De gestopte strafschop van Jacob Tjoelker werd VEV’67 fataal. Voorafgaand TLC-VAKO een toespraak van voorzitter Marja Wardenier vanwege het overlijden van erevoorzitter Derry Spanninga en Jan de Vries, looptrainer bij Tolbert en TLC. Het publiek gaf als eerbetoon applaus, deels ging men staan. TLC had er niet onder te lijden en liep vlot weg van VAKO dankzij twee treffers van Delano Dussel: 2-0. De gastheer denderde door. Via de ongrijpbare Mahamed Farhaan en Rick Renkema werd het 4-0. Met nog vijf minuten te gaan kwam de ploeg uit Vries toch terug en maakte het zelfs nog spannend, nadat Patrick Steenbergen los kwam en de 2-4 en 3-4 op het bord zette. In de hectische slotfase betekende een uitval nog 3-5. TLC ook naar de halve finale. Marum zette in de laatste kwartfinale HFC’15 opzij. Nadat Tom Boezerooy de 1-0 maakte zat het duel op slot. HFC was niet bij machte om tegen te scoren. Uiteindelijk werd het 2-0 en maakte Marc Oldewarris er ook nog 3-0 van. In de halve finale kwam Grootegast voor tegen TLC via Stefan Krijthe. Een aderlating voor Grootegast was de blessure van Ite Hoolsema, maar de ‘groenen’ hielden zonder Ite aanvankelijk stand. Een fout werd meteen afgestraft door Dussel: 1-1. De scheidsrechter telde vanwege de blessure van Ite nog een minuut bij, waarna TLC in de laatste aanval de 2-1 maakte en uiteindelijk ook 3-1. TLC wederom finalist, Grootegast sneu naar huis. “We zijn soms geniaal, maar ook kwetsbaar. Met een minder sterke ploeg hebben we het knap gedaan”, relativeert coach Dennis van der Velde het verlies. Tom Boezerooy zette Marum op een snelle 1-0 voorsprong tegen De Griffioen. Marc Oldewarris verdubbelde de score, waarna het verzet was gebroken. Het werd 4-1.Dan de finale, onder meer geleid door de debuterende Zaandammer Juroen Koene, die een dergelijke ambiance niet gewend is (“we kennen wel zulke toernooien, maar dan is er geen publiek”) Het enthousiaste TLC was niet meer te temmen. Delano Dussel opende de score, waarna het spektakel begon. Jasper Siepelinga zorgde weer voor evenwicht: 1-1. Penalty’s moesten een winnaar aanwijzen. Erwin Heidinga stopte de eerste van Noel Kailola en dat werd de kampioen van 2017 fataal. Menno Tjoelker schoot uiteindelijk TLC naar de overwinning. Dit terwijl zijn broer Jacob namens VEV eerder op de avond vanaf de stip faalde. “Je moet er staan, op zo’n moment”, sprak Menno in de heksenketel, om vervolgens zich te mengen in de feestroes. “We hebben het gefikt”, kwam erachteraan. Beste speler van het toernooi, Delano Dussel, trad meer dan in de voetsporen van vader Jeroen, die met Tolbert het toernooi nooit wist te winnen. Coach Wander Balkema: “dit was niet verwacht, wel gehoopt. We hebben wel een goed team. De jongens hebben het fantastisch gedaan.”Zuidlaren wint Duurt Louwes-trofeeIn de B-finale versloeg FC Zuidlaren Zevenhuizen. Lange tijd bleef het 0-0. Twaalf minuten voor tijd brak Allard van Weringh de ban: 1-0. Na de 2-0 verkleinde Gert Bruins de score. Maar Zevenhuizen kwam niet verder dan 2-1. FC Zuidlaren veroverde daarmee voor het eerst de Duurt Louwes-trofee.Vrouwenfinale ook penalty’sHet talententeam van Nieuw-Roden won het damestoernooi door in de finale EKC te kloppen. Het was een evenwichtige strijd. Nieuw-Roden opende de score via Femke Mulder. Drie minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker. In de penaltyreeks wisselde Nieuw-Roden van keeper. Sanne van Steenwijk werd vervangen door Anique Hoogeveen. “Omdat zij goed is in penalty’s”, verklaarde Sanne. Dat bleek. Anique stopte de penalty van EKC en schoot zelf de beslissende raak.Alle resultaten:Kwartfinales: ONR-FC Grootegast 2-4, De Griffioen-VEV’67 2-2. De Griffioen wint na strafschoppen, VAKO-TLC 3-5, HFC’15-Marum 0-3; Halve finales: Grootegast-TLC 1-3, De Griffioen-Marum 1-4; FINALE: TLC-Marum 1-1. TLC wint na strafschoppenPrijzen:Beste speler A-toernooi: Delano Dussel (TLC); Beste speler B-toernooi: Jordi Hamming (FC Zuidlaren); Beste speler damestoernooi: Femke Mulder (Nieuw-Roden); Beste keeper A-toernooi: Erwin Heidinga (TLC); Beste keeper B-toernooi: Robin Luikens (FC Zuidlaren); Beste keeper dames: Nikki Werkman (EKC); Topscorer A-toernooi: Robbin Wagenaar (De Griffioen); Topscorer B-toernooi: Jordi Hamming (FC Zuidlaren); Topscorer damestoernooi: Femke Mulder (Nieuw-Roden); Sportiviteitsprijs: FC Grootegast