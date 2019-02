Hogeland Cup prooi voor vv Winsum en Noordpool

vv Winsum en Noordpool waren vrijdagavond de grote winnaars tijdens de 5editie van de Hogeland Cup. De Winsumers omdat ze in het A-toernooi hun titel van vorig jaar wisten te prolongeren en Noordpool omdat het in het B-toernooi wist te winnen van titelverdediger Usquert.Op vrijdag 4 januari stond in sportcentrum De Mencke de finaleavond in het A en B-toernooi om de RWE Hogeland Cup op het programma. Een finaleavond met in totaal acht duels van 25 minuten omdat de ‘pauzeact’ tussen het O19- team van de Leekster Eagles en Winsum O19 geen doorgang kon vinden. Dit omdat de Eagles op deze avond andere verplichtingen hadden waar men aan moest voldoen. Het wegvallen van dit duel werd echter opgevangen door alle duels wat meer minuten te geven waardoor deze nu vijfentwintig minuten gingen duren. De eerste wedstrijd van de avond was de kruisfinale tussen Usquert en de zondagvoetballers van Winsum. Een duel waarin Usquert al snel op een 2-0 voorsprong kwam. De Winsumers kwamen echter keurig terug tot 2-1 en even leek het duel weer spannend te gaan worden. Maar helaas voor het al wat op leeftijd zijnde team uit Winsum was het Usquert dat in de slotfase uitliep naar een iets wat geflatteerde 6-1 overwinning. In de tweede kruisfinale van het B-toernooi kwam Noordpool tegen Warffum al vlot op 2-0. De Warffumers knokten zich echter weer terug in de wedstrijd en na vijfentwintig minuten stond er een 3-3 eindstand op het scorebord. Dat zorgde dat zevenmetertrappen de beslissing moesten brengen wie van beide teams naar de finale zou gaan. In de eerste drie beurten werden alle zevenmetertrappen raak geschoten zodat er een vierde ronde kwam. Een ronde waarin Noordpool wel en Warffum niet raak wist te schieten zodat Noordpool naar de finale ging en Warffum ‘veroordeeld’ werd tot het spelen van de troostfinale. Voor het A-toernooi hadden de vierdeklassers De Heracliden en Eenrum zich voor de kruisfinales geplaatst. De Heracliden was aan eersteklasser vv Winsum gekoppeld en Eenrum kreeg in de kruisfinales het eveneens in de eerste klasse uitkomende SV Bedum als tegenstander. In de eerste kruisfinale hing direct al een sensatie in de lucht toen De Heracliden met 2-0 aan de leiding kwam. Maar de routine en het iets balvaardiger zijn van de zaterdagvoetballers van Winsum zorgde dat de eersteklasser er uiteindelijk met een 3-2 zege vandoor ging. De tweede kruisfinale was die tussen Eenrum en SV Bedum. Zat er in het duel tussen De Heracliden en Winsum veel spanning, dat was in dit duel wat minder. De Bedumers waren duidelijk beter al kreeg Eenrumer Sigmar van der Tuuk op de stand van 1-0 nog een dot van een kans op de gelijkmaker. Maar uiteindelijk werd het een nipte zege voor SV Bedum zodat de al door velen voorspelde finale tussen de twee eersteklassers ook daadwerkelijk gespeeld zou gaan worden. Na een korte pauze stond vervolgens eerst de troostfinale van het B-toernooi op het programma. Een wedstrijd waarin de arbiters Meijer en Van Dooren een paar keer een gele kaart moesten laten zien. Dit omdat de zondagvoetballers van Winsum het regelmatig niet met het duo eens was over een genomen beslissing. Maar ook aan de kant van de Warffumers was men soms niet blij met de beslissingen van de arbitrage zodat ook daar een aantal gele kaarten vielen. Tussen de bedrijven door werd er ook nog gevoetbald in deze troostfinale. Want toen de kruitdampen opgetrokken waren stond er een 2-1 stand in het voordeel van Warffum op het scorebord. Een eindstand die er voor zorgde dat Warffum het toernooi als derde beëindigde en de ‘oudjes’ van Winsum, ondanks het verlies, best trots op hun vierde plaats konden zijn. Het volgende duel was de troostfinale in het A-toernooi tussen De Heracliden en Eenrum. Speelde De Heracliden eerder op de avond nog ruim twintig minuten prima tegen vv Winsum, tegen Eenrum was daar niet veel meer van over. Eenrum kwam door goals van Sam Hanenburg en David Albert Villalta al snel op een 2-0 voorsprong maar Jeroen Linstra bracht de spanning weer even terug door de aansluitingstreffer te scoren. Maar twee treffers van Tim Roelink en twee van David Albert Villalta zorgden dat Eenrum er met de derde prijs vandoor ging en De Heracliden met de vierde plaats genoegen moest nemen. Na dit doelpuntrijk duel stonden er nog twee duels van de vijfde editie van de Hogeland Cup op het programma. Het voorlaatste duel was de finale van het B-toernooi tussen titelverdediger Usquert en Noordpool. Al snel in de wedstrijd kwam Noordpool op voorsprong door een treffer van Vincent Zijlstra. Maar slechts een paar minuten later zorgde Mitch Brink voor de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er voor zorgde dat Usquert-coach Wichard Slagter met gebaren die deden denken aan het binnenhalen van vliegtuigen zijn mannen instructies begon te geven. Instructies die echter niet voor meer goals aan de kant van Usquert zorgden. Doordat ook Noordpool maar niet tot scoren kwam, tot drie keer toe stonden paal en lat succes voor de ‘thuisploeg’ in de weg, begon het er naar uit te zien dat zevenmetertrappen de beslissing moesten brengen. Maar dat laatste was iets waar Noordpool-speler Gijs Balkema toch anders over dacht. Met nog minder dan een halve minuut te spelen kwam Balkema opeens in scoringspositie om de bal vervolgens verwoestend hard langs de goalie van Usquert te schieten. Een doelpunt wat Usquert-coach Wichard Slagter deed besluiten om zijn schoenen aan te trekken en zijn pet op te zetten. De fel meelevende Slagter was duidelijk 'not amused' over de aanstaande zege van Noordpool en vertrok direct na het laatste fluitsignaal uit de zaal waarbij hij even ‘vergat’ om Noordpool te feliciteren met een zwaarbevochten maar terechte overwinning. Na dit spannend duel stond alleen nog de door velen voorspelde finale in het A-toernooi tussen vv Winsum en SV Bedum nog op het programma. In een qua kijkspel matige finale kwam vv Winsum al snel op een 1-0 voorsprong door een goal van Bauke Hoekstra. Even later kregen de Winsumers de kans om op 2-0 te komen omdat er een strafschop werd gegeven. SV Bedum-keeper Jos Broekmans torpedeerde Wouter Bloem en kreeg daar slechts een gele kaart voor. Een volstrekt belachelijke beslissing want de enige sanctie was volgens enkele kenners in de zaal een rode kaart. Stef Klugkist nam de honneurs vervolgens waar voor Broekmans die later op de avond vreemd genoeg tot keeper van het toernooi werd uitgeroepen. Tim Hoff mocht proberen om Klugkist vanaf zeven meter te passeren maar slaagde daar niet in zodat SV Bedum in de race bleef om de finale te winnen. Maar al snel bleek dat de paarshemden, met zaalspecialist Sander Roorda als extra kracht in de gelederen, niet de juiste vorm hadden om het de buren uit Winsum echt lastig te maken. Sterker nog, het was vv Winsum dat via Wouter Bloem, werd later op de avond tot speler van het toernooi gekozen, op een 2-0 voorsprong kwam. Een voorsprong die de Winsumers niet meer uit handen gaven en waarmee ze het A-toernooi van de Hogeland Cup voor de tweede achtereenvolgende keer wisten te winnen.