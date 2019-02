Hogeland Cup: vv Winsum domineert bij dames en jeugd O- 19.

Prima keepers en keepsters, spelers met een kort lontje en de dames van Rood Zwart Baflo die gewoon wegbleven waren wel de belangrijkste ingrediënten op de eerste finaleavond van de strijd om de Hogeland Cup en die werd gedomineerd door de vv Winsum. Want zowel bij de dames als bij de jeugd O- 19 gingen de Winsumers met de eindzege naar huis.Op donderdag 3 januari 2019 stond het programma van de RWE Hogeland Cup in het teken van de finaleavond voor de teams O- 19 en de dames. Een avond waar in totaal zestien teams voor waren uitgenodigd maar er waren vijftien die acte de presence gaven. Want in de B-poule kwamen de dames van Rood Zwart Baflo er opeens achter dat diverse speelsters nachtdiensten moesten draaien. Dat zorgde dat de organisatie besloot om in de B-poule Noordpool, Corenos en De Heracliden een halve competitie te laten spelen en die door Noordpool werd gewonnen. Een terechte overwinning voor het jonge Noordpool dat als een hecht collectief prima speelde en met Melanie Smit een absolute uitblinkster onder de lat had staan. De jonge Warfumse kreeg namelijk met regelmaat een open doekje wanneer ze weer eens een prima redding had verricht. Was in de B-poule bij de dames Noordpool de winnaar, bij de jongens O- 19 in de C2-poule ging die eer naar SJO ’t Hogeland. Het combinatieteam van Warffum en Rood Zwart Baflo was met 1-0 te sterk voor Zeester. De Zoutkampers begonnen prima aan de finale maar misten uiteindelijk de kracht om hun tegenstander op de knieën te krijgen. Na de wedstrijden in de beide B-poules was het rond 20.00 uur in wedstrijd nummer negen eindelijk tijd voor de halve finales bij eerst de jongens O- 19 in de C 1-poule. Het eerste duel was die tussen vv Winsum en De Heracliden waarbij de Winsumers direct hun favorietenrol waarmaakten. Zonder heel veel moeite won de torenhoge favoriet zijn halve finale met 4-0 van een zich kranig verwerend De Heracliden. De tweede halve finale was die tussen SV Bedum en Noordwolde. Een duel dat de Bedumers een terechte 3- 1 zege opleverde waarbij Noordwolde het aan zijn doelman te danken had dat het niet op een nog ruimere nederlaag werd getrakteerd. Wedstrijd nummer elf was de eerste halve finale in de dames A-poule tussen SIOS en SV Bedum. Een halve finale die SIOS zou hebben gewonnen wanneer Aniek Batema niet bij Bedum onder de lat had gestaan. De 16-jarige keepster was namelijk bijna niet te passeren door de voorwaartsen van SIOS. Een keer moest Batema wel de trieste gang naar het net maken maar omdat dit ook gold voor haar collega van SIOS, Hilda Brinkhuizen, werd het een 1- 1 gelijkspel. Dat zorgde dat zevenmetertrappen de beslissing moesten brengen. Na de eerste drie beurten was de stand 2-2 en ging men verder met de vierde ronde waarin beide ploegen hun poging gestopt zagen worden. De vijfde poging van SIOS werd vervolgens gestopt door Aniek Batema, wat haar derde in de serie van vijf was, en toen de vijfde zevenmetertrap van Bedum door Emma Rasker raak werd geschoten stond de Bedumse dames in de finale. Een finale waarin men het moest opnemen tegen vv Winsum. De Winsumers hadden geen kind aan de dames van EKC dat met zijn tweede garnituur naar Uithuizen was gekomen omdat de Eenrum/Kloosterburen Combinatie op deze donderdag ook op het Leekster Voetbalgala actief was. Dat zorgde dat vv Winsum een makkie had tegen EKC wat door een duidelijke 7- 1 nederlaag naar de troostfinale werd verwezen. Na de halve finales in het damestoernooi ging de avond verder met wedstrijd nummer dertien. Dit was de troostfinale bij de jongens O- 19 tussen Noordwolde en De Heracliden en wat er een werd uit de categorie ‘ kort lontje’. Nadat Noordwolde, dat duidelijk beter was maar het veel te mooi wilde doen, op 1-0 kwam ontstond er steeds meer irritatie en waar door de arbitrage onvoldoende tegen werd opgetreden. Want bij een opstootje tussen een ‘gele’ en een ‘blauwe’ was het beter geweest om de beide kemphanen even twee minuten te laten afkoelen. Dit gebeurde echter niet zodat het in de laatste minuten van een qua spel zeer matige troostfinale ook nog bijna uit de hand liep. Maar gelukkig deed arbiter Jos Klinkhamer op dat moment het enige juiste door het duel met zijn laatste fluitsignaal te beëindigen. Ook in de finale tussen SV Bedum en vv Winsum kwam de onderlinge irritatie al snel boven drijven omdat de Winsumers, door een treffer van Daan van Alter, op een snelle 1-0 voorsprong kwamen. De Bedumers gingen vervolgens op jacht naar de gelijkmaker maar in het doel van de Winsumers hoefde Leroy Munters zich niet echt druk te maken. Daar waren de aanvallende kwaliteiten van de paarshemden namelijk ontoereikend voor. Toen het met nog een paar minuten op de klok 2-0 voor Winsum werd, door een doelpunt van Jaap Peter Leus, was het verzet van de Bedumers definitief gebroken en ging de eindzege naar het team, vv Winsum, wat daar gezien zijn spel ook absoluut het meeste recht op had. Wedstrijd vijftien was de troostfinale bij de dames tussen SIOS en EKC. Een duel dat werd gewonnen door de ploeg uit Sauwerd die zag dat Rosanne Datema twee keer wist te scoren. Omdat Marion Bos dat namens EKC een keer deed kwam er een 2- 1 eindstand op het scorebord te staan De finale bij de dames ging dus tussen vv Winsum en SV Bedum. Een finale die een veel sterker Winsum liet zien maar waar men er maar niet in slaagde om een ook dit duel weer formidabel keepende Aniek Batema te passeren. Tegenover het aanvallend geweld van de Winsumse dames konden de paarshemden maar weinig tegenover zetten zodat vv Winsum, dankzij een doelpunt van Chantal Streppel, een zeer matige finale met 1-0 wist te winnen. Een zeer matige finale waarmee er een einde kwam aan een vijf uur durende finaleavond en wat gezien de steeds leger wordende tribunes duidelijk door de meeste toeschouwers duidelijk als te lang werd ervaren.