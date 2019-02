23e Eindejaarstoernooi Boshal prooi voor Poolster.

Jesse Smit was zaterdagavond de gevierde man tijdens het Eindejaarstoernooi in de Boshal te Loppersum. Want met werkelijk een fantastische trap zorgde spits er voor dat de Poolster de finale van het 23Eindejaarstoernooi met 2-1 van Loppersum wist te winnen en waar het weer uitstekend georganiseerde toernooi een terechte winnaar kreeg.Nadat in eerdere jaren er steeds een vereniging de organisatie van het Eindejaarstoernooi in de Boshal voor zijn rekening nam had men voor de editie van 2018 voor een andere opzet gekozen. Middelstum, De Fivel, Stedum en Loppersum hadden namelijk de handen ineen geslagen wat de organisatie betrof, Het samenwerken zorgde direct voor een nieuwe opzet doordat men had besloten om alle zes teams, Middelstum, De Fivel, Stedum, Loppersum, Holwierde en Poolster een keer tegen elkaar te laten spelen. Dat zorgde dat op donderdag 27 december alle teams drie keer in actie kwamen. Na de negen poulewedstrijden op donderdag ging Loppersum met zeven punten aan de leiding. De Lopsters werden gevolgd door Holwierde met zes punten en Poolster met vijf. Gedeeld vierde waren Stedum en De Fivel die beide drie punten hadden en Middelstum sloot de rij met een punt. Het eerste duel op de tweede avond van het Eindejaarstoernooi was het duel tussen Stedum en Loppersum. De Stedumers, die zonder een groot aantal vaste waardes speelden, kwamen door een vroege goal van Joris Jurna al snel op achterstand. Niet veel later zorgde routinier Marcel Pool dat er een 0-2 op het scorebord kwam te staan. Een stand die voor Stedum weinig perspectief meer bood want het was het allemaal net niet wat de vijfdeklasser in dit duel liet zien. Wie wel wat fraais liet zien was Peter Heeres. De Lopster gooide er namelijk een bijna onnavolgbaar technische hoogstandje uit en waar hij een terecht applaus voor kreeg. Na de winstpartij van Loppersum waren Holwierde en Poolster aan de beurt. Een duel dat voor beide teams van groot belang was. Want winst zou voor zowel Holwierde als Poolster betekenen dat er een prima stap richting de finale werd gezet. Tom Dijkman was de man die al vroeg in het duel Poolster naar een 0- 1 voorsprong schoot. Nog geen twee minuten later stond het echter weer gelijk in een duel waarin beide teams duidelijk aan elkaar gewaagd waren. Toch waren het de Spieksters’ die uiteindelijk met de zege aan de haal gingen. Het was Jesse Smit die Poolster met een prima goal aan de drie belangrijke punten hielp. Middelstum-Stedum werd vervolgens een doelpuntrijk duel. Want de Riepsters waren met 6-0 duidelijk te sterk voor Middelstum dat eveneens een aantal dragende krachten thuis had gelaten. Met voor alle teams nog een poulewedstrijd te gaan was duidelijk dat Loppersum de finale zou spelen. Wie de tegenstander van de Lopsters zou worden was echter de vraag waarbij Poolster de beste papieren had. De vierdeklasser ging met acht punten de vijfde speelronde in en zou bij winst op Stedum dus op elf punten komen. Een puntenaantal wat de overige vier ploegen niet meer konden bereiken. Poolster liet er daarom ook geen gras over groeien tegen Stedum want al vroeg in de wedstrijd stond er een 2-0 stand in het voordeel van Poolster op het scorebord. Stedum probeerde ook in dit duel wel van alles maar toen scheidsrechter Hendrikus Huisman voor de laatste keer floot stond het 5-0 voor Poolster. Dat zorgde dat de koppeltjes voor de drie finalewedstrijden bekend waren. Om de vijfde en zesde plaats gingen Middelstum en Stedum spelen en om plaats drie en vier waren dat Holwierde en De Fivel. En de echte finale ging tussen Poolster en Loppersum. Maar eerst moesten de laatste twee poulewedstrijden nog gespeeld worden waarin Loppersum met 2- 1 te sterk was voor Middelstum en Holwierde tegen De Fivel met 3-0 wist te winnen. Na de poulewedstrijden ging men direct door met de wedstrijd om de 5en 6plaats. Een duel tussen Stedum en Middelstum en die verrassend werd gewonnen door de Middelstumers. De blauwhemden hadden van hun vijf poulewedstrijden er vier verloren en een gelijkgespeeld zodat de Stedumers licht favoriet waren. Het liep echter even anders want het was Middelstum dat direct het heft in handen nam en al snel door een prima vrije trap van Michel de Graaf op 1-0 kwam. Maar Stedum kwam via Leon Bansberg nog wel terug tot 1- 1 maar uiteindelijk was het de vierdeklasser die op een vijfde plaats eindigde door het duel met 3- 1 te winnen. De strijd om de derde en vierde plaats was het duel tussen Holwierde en De Fivel. Eerder op de avond had De Fivel al met 3-0 klop gekregen van de derdeklasser en ook nu zag het er al snel naar uit Holwierde dit duel zou gaan winnen. Al vroeg in de wedstrijd kwam er een 2-0 voorsprong voor de withemden op het scorebord te staan. Maar De Fivel kwam weer terug in de wedstrijd door met nog zes minuten op de klok de aansluitende 2- 1 te scoren. En vlak voor het eindsignaal van scheidsrechter Hans Bulthuis werd het vervolgens 2-2 toen doelman Joran Bos zijn collega van Holwierde met een fraaie schuiver wist te passeren. De late gelijkmaker van De Fivel zorgde dat strafschoppen de beslissing moesten brengen wie als nummer drie of vier zou eindigen. Zestien strafschoppen waren er uiteindelijk nodig om tot een beslissing te komen waarbij de laatste werd gemist door Holwierde. Dat zorgde dat De Fivel als derde eindigde en de derdeklasser uit Holwierde genoegen moest nemen met de vierde plaats. De laatste wedstrijd van de avond was uiteraard de finale. Een finale die onder leiding stond van scheidsrechter Tiemen Dijk. De jonge arbiter kon al snel voor de tweede keer laten aftrappen want al vroeg in de wedstrijd kwam Loppersum op een 1-0 voorsprong. Een voorsprong die echter niet lang stand hield. Want drie minuten na de openingstreffer stond het weer gelijk in een als kijkspel boeiende finale. Een scrimmage voor het doel van Loppersum zorgde namelijk dat de bal via een been van een verdedigers van de koploper in zaterdag 3C over de doellijn ging. Na de gelijkmaker probeerden de Spieksters direct door te drukken. Maar Loppersum stond echter prima te verdedigen zodat er bij het in gaan van de laatste minuut nog steeds een 1-1 stand op het scorebord stond. Dat zorgde dat er serieus rekening mee moest worden gehouden dat ook in de finale penalty’s de beslissing moesten brengen. Maar dat was iets waar Jesse Smit anders over dacht. De aanvaller werd nog een keer goed aangespeeld door Tom Dijkman. Smit kapte vervolgens zijn directe tegenstander Marcel Pool fraai uit en joeg de bal vervolgens stijf in de rechterbovenhoek. Een prachtige goal wat ook direct de winnende was. Want niet veel later floot Tiemen Dijk voor de laatste keer en was er een terechte blijdschap in het kamp van Poolster en in het bijzonder bij de matchwinnaar zelf. ,,Wanneer je de winnende goal in een belangrijke wedstrijd of finale maakt is dat al leuk maar deze zat er ook nog eens heel erg mooi in,” aldus een blije Jesse Smit. Wie eveneens blij mochten zijn waren de vier verenigingen die de handen ineen hadden geslagen voor een nieuwe opzet en die volgens Boelie de Sturler nu al als geslaagd mocht worden gezien. ,,Gezien de reacties en de publieke belangstelling, op beide dagen hadden we ongeveer 200 betalende toeschouwers, mogen we absoluut tevreden zijn. Wat dat betreft denk ik dat we een prima zet hebben gedaan door de krachten te bundelen.”