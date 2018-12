EKC2 deelt punten met SV Bedum3

In Bedum speelden de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 1 december tegen de dames van SV Bedum 3.De thuisploeg speelde overigens met de keepster van het eerste elftal onder de lat. Aanvankelijk ging het redelijk gelijk op. Beide ploegen kregen enkele mogelijkheden die vooralsnog onbenut bleven. EKC sloeg als eerste toe. In de 21e minuut passte Inge Mulder op Chantal Hofman die de 0-1 noteerde. De thuisploeg liet zich echter ook niet onbetuigd maar slaagde er niet in voor de rust de stand om te buigen. Ook EKC zag Chantal Hofman vastlopen, op de keepster stuitten en nogmaals na een pass van Inge Mulder op de doelvrouwe stuitten zodat 0-1 ook de ruststand werd.In de tweede helft kwam SV Bedum meer opzetten wat dan ook resultaat kreeg. Een afstandsschot in de 53e minuut betekende dan ook de 1-1. Nu rook SV Bedum meer en kreeg dit ook in de 59e minuut toen de defensie van EKC in de fout ging en het dus 2-1 stond. SV Bedum bleef komen opzetten maar het was nu EKC dat in de 71e minuut gelijk kwam. Uit een voorzet van Romy Rijzinga knalde wederom Chantal Hofman de 2-2 binnen. SV Bedum zette nog meer aan en keepster Maaike Adema kreeg het dan ook redelijk druk. Even leek SV Bedum in de 87e minuut een voorsprong te pakken toen het na een corner scoorde maar de scheidsrechter Medema keurde deze treffer af wegens het hinderen van keepster Adema iets waar de SV Bedum-staf het duidelijk niet mee eens was. Zo bleef het 2-2 waarmee EKC het beste wegkwam.