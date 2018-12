Stedum 2 en het Tikkie Takkie in de Kelderklasse

Het huidige seizoen van Stedum 2 verloopt dit seizoen bijna synchroon met de ‘Trots van het Noorden’. Echter Stedum 2 wist het seizoen nog met een overwinning te beginnen daar waar onze FC direct al achter de feiten aan liep. Maar hierna kwam Stedum 2 in een neerwaartse spiraal en had het al snel de rode lantaarn te pakken. Inmiddels is onze FC daar een beetje vandaan gekropen doordat trainer Buijs eindelijk de juiste formatie gevonden had.Ook onze leiders Juan Werkman en Gert Jan Kruizinga lijken inmiddels de ideale opstelling gevonden te hebben want tegen Noordpool werd er met het nodige knutselwerk een punt behaald en vorige week werd er nipt verloren met 2-3 van Onderdendam waar een gelijkspel zeker verdiend was geweest. Maar de ploeg begint tekenen van herstel te vertonen. Vandaag mocht Stedum 2 aantreden bij de nummer 2 Holwierde 3. Op de ranglijst was het verschil 10 punten en we waren gewaarschuwd want in de 1wedstrijd van het seizoen had Holwierde tegen Onderdendam gelijk gespeeld met 7-7. We begonnen in een 4-4-2 formatie. En daar waar menig zaterdag de ballen vaak werden verspeeld door het welbekende postbodespel werd er vandaag zowaar veel getikt. Door de bal veel rond te spelen ontstonden er mooie aanvallen. Uit een van die aanvallen kreeg Stedum een dot van een kans. Het was Johannes Mars die de bal goed voortrok op Jordy en deze nam de bal in 1 keer vol op de slof maar zag de inzet overvliegen. Stedum bleef goed combinatievoetbal vertonen en dat is in de Kelderklasse bij menig team een zeldzaamheid. Met goede combinaties bleef het kansen creëren maar een beloning bleef uit. Tegenstander Holwierde had het maar wat lastig met de aanvalsdrang van Stedum maar wist eenmaal toch in scoringspositie te komen maar de betrouwbare De Sturler wist de inzet goed te pareren. Hierna kwam dan na 20 minuten dan toch de beloning. Het was Jordy Veen die diep werd gestuurd en de goed spelende Veen wist alleen op de keeper af te gaan maar zag zijn schot gepareerd worden. De mee opgelopen Ils Eefting leek in de rebound te gaan scoren maar vond nogmaals de keeper op zijn weg maar hierna kwam de bal weer bij Jordy en nu scoorde hij alsnog de verdiende 0-1. Holwierde zocht hierna menigmaal de hulp van de scheidsrechter door steeds theatraal te vallen of door spelers van Stedum 2 te irriteren en zo het spel van Stedum te ontregelen. Dit lukte zowaar ook nog waardoor Stedum in het laatste deel van de 1helft eigenlijk vergat te voetballen. In dit deel viel helaas voor de Stedumers ook de gelijkmaker. Een harde lage voorzet werd bij de 2paal binnen geknald. Hierna golfde het spel nog wat op en neer maar in de stand veranderde niks meer en zo werd er gerust met een 1-1 stand. In de pauze zorgde leider Kruizinga met wat instructies en wat wisselingen dat Stedum weer goed aan de 2helft kon beginnen.In de 2helft maakte Raymond de Jong (B-junior) zijn debuut bij de senioren en hij deed het niet onverdienstelijk. En aangezien ook al medespelers van zijn team al bij het 1mee doen lijkt de jeugd de toekomst te hebben bij Stedum. Over een paar jaar gaat Stedum daarvan de vruchten plukken. Stedum 2 pakte weer het spelletje op van de eerste 20 minuten en liet bij vlagen goed combinatievoetbal zien met daarbij veel strijdlust. En als Johannes Mars, de topscoorder van de Stedumers, deze middag iets meer geluk had gehad, dan had Stedum zo maar met 1-3 voor kunnen staan. Maar helaas Stedum werd voor het vertoonde spel niet beloond. Achterin had Stedum de zaken prima onder controle en gaf het maar weinig weg. De enige keer dat Holwierde leek te gaan scoren was het Ils Eefting die de bal van de doellijn kopte. Deze zelfde Eefting moest even later met een tijdstraf naar de kant en met 10 man was het even alle hens aan dek. Toch kreeg Stedum in deze fase nog een beste kans. Het was Johannes Mars die diep werd gestuurd en in scoringspositie kwam, maar deze zag zijn schot op de paal uit een spatten. Hierdoor bleef het spannend en uiteindelijk werd er door Stedum een verdiend punt gehaald en werd dit gedaan met goed spel waarbij zeker het tikkie takkie goed tot zijn recht kwam. Het moet gezegd dat man van de wedstrijd Jordy Veen was die met veel beulswerk in de spits de verdediging van Holwierde aan het werk hield. Overigens mocht de teamprestatie er zijn en zo kan het zeker elke week. Daarom lijkt het erop dat het technisch duo het lek boven heeft door de juiste formatie gevonden te hebben. Volgende week dan maar thuis tegen Aduard de 3 punten pakken met dezelfde inzet en spelvreugde.