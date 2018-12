EKC dames onderuit tegen laagvlieger

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) togen zaterdag 1 december naar Groningen voor het duel tegen laagvlieger GSVV The Knickerbockers 2. Op papier leek het een te hebben tegenstander maar in de praktijk liep het toch anders. Wel mistte EKC nog steeds de geblesseerden Sarah Rijzinga, Suzanne Bergstra, Janet Toonder en Nicky Bos waardoor Marjon Bos ook nu weer op doel stond.Onder leiding van scheidsrechter S. Bredeweg die een redelijke partij floot bouwde EKC in de beginfase een overwicht op. Echter de weg naar het doel werd niet gevonden. Een vrije trap van Wendy Reitsma kreeg geen vervolg en Michelle Koster schoot over. De thuisploeg kende meer geluk want door miscommunicatie in de EKC-defensie kwamen de stadjers in de 9e minuut op 1-0. Hierna begon EKC meer onrustig te spelen. Knickerbockers kwam meer opzetten en werd meer gevaarlijk. Aanvallend lukte EKC vooralsnog niets meer. Gelukkig was keepster Marjon Bos paraat en behoedde haar ploeg voor meer tegentreffers. De gasten wisten voorin te weinig druk te creëren waardoor de bal veel te snel weer terug kwam op haar eigen helft. Gelukkig voor EKC wist Knickerbockers voor de rust ook niets meer te doen zodat 1-0 de ruststand werd. In de rust werd Marije Roelink gewisseld voor Joni Lukkien.De tweede helft startte met een naar voren voetballend EKC maar het was weer de thuisploeg dat de score verdubbelde. In de 51e minuut kon een studente doorbreken en de 2-0 noteren. Coach Gerdez greep in en wisselde Michelle Koster in de 54e minuut voor de topschutter van het tweede elftal Chantal Hofman. Een minuut later vond EKC de aansluiting. Diny Bouius vond Emma Postma die de 2-1 produceerde waardoor alles nog mogelijk leek. Het zou er echter niet meer van komen. Aanvallend was EKC niet doortastend genoeg om Knickerbockers echt pijn te doen. Het kreeg wel mogelijkheden maar deze werden alle weer verspeeld. Zo verdween een vrije trap van Chantal Hofman in de muur en was ze later net iets te laat bij de bal dan de Knickerbockers-keepster na een voorzet van Gretha Annema. Aan de andere kant had keepster Bos haar handen redelijk vol met het wegwerken van de Knickerbockers-inzetten. Na een voorzet van Diny Bouius stuitte Gretha Annema nog op de keepster terwijl later na een corner van Chantal Hofman en veel tumult voor het stadjer doel Emma Postma haar schot alsnog naast zag gaan. EKC probeerde het wel maar er zat geen lijn in. Inspeelballen gingen meermaals verkeerd en men leverde de bal te vaak in. De thuisploeg dat langzamerhand steeds meer de overhand nam vond de weg naar het doel wel. In de 82e minuut werd het na een aantal corners achter elkaar die EKC nog weg wist te werken alsnog 3-1. EKC probeerde nog wat terug te doen maar Wendy Reitsma kopte na een corner van Chantal Hofman net onder de bal door en een vrije trap van Desie Tjoelker werd verder niet benut. Het laatste woord was eveneens aan The Knickerbockers. Na een corner in de 90e minuut werd de 4-1 eindstand ingekopt. Door dit resultaat is de afstand tot de promotie/degradatieplaatsen terug gelopen tot 6 punten en zal EKC stevig aan de bak moeten in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen VVK uit Groningen.