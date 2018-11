Annen na winst op Kwiek nog steeds op koers

Annen wist zondagmiddag eenvoudig van Kwiek. In eigen huis werd het een ruime 4-0 overwinning voor de thuisploeg die door deze zege fier aan kop blijft gaan in zondag 3B.Bron OostermoerAnnen begon zondagmiddag direct voortvarend aan het duel tegen middenmoter Kwiek. Al in de 15minuut kwam de thuisploeg door een goal van Dante Ploeg al op 1-0. Annen, dat in de eerste helft het spel volledig dicteerde, liep nog voor de rust uit naar een ruimere voorsprong. In de 39minuut zorgde Sven Boersma namelijk voor de 2-0 en twee minuten later bepaalde dezelfde speler de ruststand op 3-0. Na de pauze werd het allemaal wat minder in Annen waar Dante Ploeg in de 50minuut voor 4-0 zorgde. Na deze vierde goal nam de thuisploeg gas terug tegen een Kwiek dat te weinig in zijn mars had om in aanvallend opzicht voor nog wat ‘vuurwerk’ te zorgen. Zo werd het uiteindelijk een simpele overwinning voor de koploper die volgens trainer Hemmo de Wal prima op koers ligt. ,,We staan nu vijf punten los van nummer twee Veendam 1894. Maar we bekijken het gewoon per wedstrijd en dan zien we wel waar aan het einde van de rit staan.”