Eenrum stevig onderuit tegen TLC(1-4)

Eenrum kon het zondagmiddag niet bolwerken tegen TLC uit Leek/Tolbert. In eigen huis werd het een duidelijke 1-4 nederlaag voor de roodbaadjes waar de creatieve inbreng van de nog geblesseerde David Albert Villalta behoorlijk werd gemist.Bron Ommelander Courant Foto Ronnie Afman BafloEenrum kon voor het thuisduel tegen TLC nog steeds niet beschikken over David Albert Villalta. De Winsumer ondervindt namelijk nog steeds hinder van een enkelblessure. Verder was ook Nick Rijzinga door een rugblessure niet beschikbaar zodat trainer Jaap van der Ploeg er voor had gekozen om Sam Hanenburg in de frontlinie naast Bobo Miedema te posteren. Nadat scheidsrechter Jan Kuipers uit Assen voor de eerste keer had gefloten stond het binnen twee minuten al 0-1 in Eenrum. Niet goed ingrijpen van de defensie van de thuisploeg zorgde dat Rutger van der Veen alle ruimte voor een schot kreeg en waar de middenvelder dankbaar gebruik van maakte. Vanaf ruim twintig meter joeg Van der Veen de bal snoeihard langs een kansloze Anton Bronsema. Na deze vroege openingstreffer voor de gasten werd al snel duidelijk dat TLC deze middag de bovenliggende partij zou gaan worden. De bezoekers vonden elkaar duidelijk beter tegen een thuisploeg die daar veel meer moeite mee had. In de 28minuut zag het er even naar uit dat de bezoekers op een 0-2 voorsprong zouden komen. Maar arbiter Jan Kuipers besloot na overleg met zijn assistent Wim Harsema dat er een overtreding van de gasten aan hun tweede treffer was voorafgegaan. Vier minuten later was er een volgende grote kans voor de bezoekers maar Frank Driessen zag zijn inzet weer gekeerd worden door doelman Bronsema. Eenrum had tot aan de 32minuut nog niets laten zien wat op een fatsoenlijke aanval leek en waar voor de rust ook geen verandering meer in kwam. Ook aan de kant van de gasten gebeurde in de slotfase niet veel bijzonders meer zodat de rust aanbrak met een 0-1 stand op het scorebord. In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De gasten bleven de bovenliggende partij in Eenrum waar het ondertussen steeds kouder begon te worden. Rond de 55minuut was daar een volgende kans voor de bezoekers maar ook dit schot van Frank Driessen werd door doelman Anton Bronsema fraai buiten de palen getikt. Zeven minuten later werd het toch 0-2 voor TLC. Vanuit de eigen defensie combineerde TLC zich simpel naar het doel van Anton Bronsema waar Delano Dussel het karwei vervolgens fraai wist af te maken. Twee minuten later stond het 0-3 in Eenrum. Bij een wat onoverzichtelijke situatie voor het doel van Bronsema greep niemand van de verdedigers echt goed in zo dat het voor Frank Driessen een koud kunstje was om de goalie van de Eenrumers te passeren. Driessen was twee minuten later ook verantwoordelijk voor de 0-4. Op het middenveld verspeelde Siebrand Solinger de bal aan de aanvoerder van de gasten die vervolgens zag dat op zijn schot doelman Anton Bronsema ook nog eens blunderde. Zo stond het na de rust binnen twintig minuten 0-4 voor TLC in een duel waarin de thuisploeg geen moment iets van een vuist kon maken. De roodbaadjes probeerden het wel maar de frontlinie was absoluut niet opgewassen tegen de ijzersterke defensie van TLC. Zo werd het er vanaf de 67minuut allemaal niet leuker op voor de aanhang van de thuisploeg. Want ook in het vervolg van de tweede helft bleef Eenrum de onderliggende partij tegen een ploeg die in alles liet zien dat het niet voor niets in de top drie van zondag 4C staat. In alles waren de gasten namelijk beter dan de thuisploeg die pas in de 82minuut zijn eerste echte kans in de tweede helft kreeg. Maar de kopkans van Siebrand Solinger werd door doelman Thom Aalders goed gepakt. Drie minuten later zag de goalie van TLC er minder goed uit. Aalders dacht een voorzet van Sybolt Lindenbergh simpel te kunnen pakken maar de bal gleed door zijn vingers waardoor het voor Siebrand Solinger simpel was om de 1-4 op het scorebord te schieten. Na de eretreffer voor de thuisploeg kregen de gasten nog een paar mogelijkheden om de score verder op te voeren maar toen arbiter Jan Kuipers, floot een prima partij en hield de kaarten op zak, voor het einde blies was iedereen het er over eens dat dit TLC een maatje te groot was voor de thuisploeg. ,,Gezien het aantal kansen wat TLC nog onbenut heeft gelaten mogen we niet klagen. Want om heel eerlijk te zijn, TLC doet als team zeker niet onder voor de huidige koploper Actief,” was na afloop van een als kijkspel teleurstellend duel het commentaar van Sander Smit.Eenrum-TLC: 1-4 (0-1)2. Van der Veen 0-1, 62. Dussel 0-2, 64. Driessen 0-3, 66. Driessen 0-4, 85. Solinger 1-4.Scheidsrechter: J. Kuipers (Assen)Eenrum: Bronsema; Lindenbergh, Van der Tuuk, De Klerk, Spijk (75. Roelink); Brinkhuizen(75.Voos), Smit, Nubé, Solinger; Hanenburg, Miedema(69. Mulder)TLC: Aalders; Sanroesdi, Renkema, Dussel, Tjoelker, Farhaan; Van der Veen, Rozema, Hielkema, Driessen; Spaan.