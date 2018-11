Ezinge doet met zege op Noordpool aan klantenbinding

Ezinge deed zaterdag duidelijk aan klantenbinding. Op het sportpark in Feerwerd werd er namelijk met 4-1 van Noordpool gewonnen. Dat gebeurde in een wedstrijd die onder leiding stond van een prima arbiter Olaf Smit en verder bezoek kreeg van een aantal zwarte Pieten die een als kijkspel al prima duel nog leuker wisten te maken.Voor het duel tussen Ezinge en Noordpool waren de belangen voor beide teams duidelijk. Zowel de thuisploeg als de gasten waren namelijk alleen maar gebaat bij een overwinning wilde men in de buurt van de top vier op de ranglijst blijven. In Feerwerd werd verder al snel duidelijk dat beide teams niet op volle sterkte waren maar wat voor Ezinge-trainer Leendert Nieborg geen verrassing was. ,,Wij hebben dit seizoen nog niet een keer in onze sterkste formatie kunnen spelen. Zo is de geblesseerde Dennis Abbas niet van de partij en heeft Jelle Huizing verplichtingen als hulpje van Sinterklaas.” Ook Jur Smit had weer moeten puzzelen. Want ook aan de kant van Noordpool ontbraken een aantal spelers. ,,We missen vandaag Richard Haan, Johan Kluin en Rick Bos. Maar we kunnen het uitgebreid hebben over spelers die er niet zijn, de jongens die er wel zijn moeten het voor ons doen en waar ik voldoende vertrouwen in heb, aldus Smit die, samen met de andere aanwezigen op het sportpark in Feerwerd zag dat scheidsrechter Olaf Smit uit Haren om een paar minuten over half drie het startsein van het duel tussen Ezinge en Noordpool gaf. Na het beginsignaal van de onpartijdige was het de thuisploeg die de regie in handen nam en zich ook de eerste kans wist te creëren. In de zevende minuut was het namelijk Nick Rozema die uit een voorzet van Jordi Huizing de bal voorlangs het Noordpool-doel schoot. Een minuut later was er een eerste kans voor de gasten maar Ezinge-goalie John Nooren wist prima redding te brengen op een schot van Gijs Balkema. Weer twee minuten later was er een volgende kans voor de thuisploeg maar nu zag Ewart Gerritsen zijn schot via de paal naast gaan. In de 16minuut kwam Ezinge op een op dat moment absoluut verdiende voorsprong. In de defensie van de thuisploeg was het Ricardo de Wit die goed wist in te grijpen en met een ferme trap de bal naar voren joeg. Op de opruimactie van De Wit werd door de defensie van de bezoekers niet adequaat gereageerd maar dat deed Ewart Gerritsen wel. De aanvaller pikte de verre trap van De Wit prima op en even later was doelman Gjaltema kansloos op de inzet van Gerritsen: 1-0. Na een half uur moest Leendert Nieborg al een eerste wissel toepassen. Jan Henk Hoekstra verstapte zich namelijk lelijk en moest zich laten vervangen door Melle Gerritsen. Nadat Sander van de Berg in de 33minuut op een haar na een vrije bal van Vincent Zijlstra had gemist, en waardoor het dus 1-0 bleef, kwamen de gastheren in de 36minuut op 2-0. Een aanval die werd opgezet door Wiebe Leistra kwam via Jasper Dijkstra terecht bij Ewart Gerritsen die van dicht bij doelman Gjaltema voor de tweede keer wist te passeren. Waar de thuisploeg in de nog resterende minuten van de eerste helft nog voldoende kansen kreeg om de score verder op te voeren waren het de gasten die toch weer terug in de wedstrijd kwamen. In de 39minuut mocht Noordpool namelijk even buiten het strafschopgebied van Ezinge een vrije trap nemen. Noordpool heeft in Vincent Zijlstra op dat gebied een specialist in huis en Zijlstra wist ook deze keer raak te schieten waarbij wel moet worden aangetekend dat doelman John Nooren er bij deze tegengoal absoluut niet goed uitzag. Zo brak de rust zes minuten later aan met een 2-1 stand in het voordeel van de thuisploeg die duidelijk had verzuimd om al voor de rust meer afstand van een matig Noordpool te nemen. Was het voor de rust een duel dat als kijkspel een ruime voldoende scoorde, aan het begin van de tweede helft was daar maar weinig meer van over. Het niveau ging namelijk, gelijk aan de temperatuur in Feerwerd, steeds meer naar beneden. Maar rond de zeventigste minuut was daar hulp uit onverwachtse hoek. Opeens werd het sportpark in Feerwerd namelijk in ‘beslag’ genomen door een drietal zwarte Pieten die het publiek niet alleen op pepernoten trakteerde maar er met hun aanwezigheid misschien ook wel voor zorgden dat bij de thuisploeg het goede spel van voor de rust weer terugkeerde. Want onder aanvoering van sterkhouders Nick Rozema, Jasper Dijkstra en Ricardo de Wit kreeg de thuisploeg de controle weer terug in een wedstrijd waarin Noordpool helemaal niets liet zien wat een hoge klassering rechtvaardigde. In de 75minuut wist Ezinge zijn op dat moment nog wat krappe voorsprong uit te breiden naar 3- 1. De zeven minuten eerder voor Ewart Gerritsen in de ploeg gekomen Julian Kemkers werd fraai de diepte ingestuurd door Wiebe Leistra en alleen voor doelman Gjaltema maakte de invaller geen fout. Na de derde treffer voor de thuisploeg geloofde Noordpool het allemaal wel maar wat niet gold voor de thuisploeg. Daar bleef men fris en fruitig combineren in een poging om de gasten op een nog ruimere nederlaag te trakteren. Een poging waar men ook daadwerkelijk in slaagde. Want drie minuten na de 3-1 werd Jasper Dijkstra in het strafschopgebied neergelegd door Luuk Oosterhuis. De rechtervleugelverdediger deed dat netjes zodat een voortreffelijke scheidsrechter Olaf Smit de straf van een strafschop tegen wel voldoende vond. Een prima beslissing van een arbiter die het duel negentig minuten lang uitstekend aanvoelde. Wiebe Leistra was vervolgens degene die vanaf elf meter raak schoot en wat de 4-1 betekende. In de nog resterende minuten kregen de gastheren nog voldoende mogelijkheden om de score verder op te voeren maar uiteindelijk bleef het bij een 4-1 zege voor de thuisploeg die een groot gedeelte van het duel absoluut aan klantenbinding had gedaan.Ezinge-Noordpool: 4-1(2-1)16. Ewart Gerritsen 1-0, 36. Ewart Gerritsen 2-0, 39. Zijlstra 2-1, 75. Kemkers 3-1, 78. Leistra 4-1(str.)Scheidsrechter: O. Smit (Haren)Ezinge Nooren; Hoekstra(30.Melle Gerritsen), Daan Douwsma, De Wit, Huizing; Vergeer, Rozema, Leistra; Sil Douwsma(85. Ben Douwsma), Dijkstra, Ewart Gerritsen(68. Kemkers)Noordpool: Gjaltema; Klip, Oosterhuis, Van den Berg, Smit; Jeffrey Bos, Zijlstra, Doornbos Clevering, Balkema(60. Bijlinga); Mark Bos(77. Mike Bos), Delker.Eerder afmakenLeendert Nieborg was na afloop duidelijk. ,,We hadden het voor de rust al af moeten maken. Maar nu bleef het heel lang 2-1 en dan hoeft er maar iets te gebeuren en je krijgt de gelijkmaker om je oren. Maar gelukkig is ons dat bespaard gebleven.”Ook Jur Smit was duidelijk in zijn commentaar. ,,We hebben helemaal niets gecreëerd en dat is een trieste constatering. Maar ik had gehoopt dat ook deze ploeg Ezinge de nodige tegenstand kon bieden maar dat heeft er geen moment ingezeten .”