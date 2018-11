Stevige nederlaag SIOS

SIOS zit even in de hoek waar de klappen vallen. Want ook zaterdag in het uitduel tegen Amicitia VMC werd het een ruime 5-2 nederlaag voor de ploeg van trainer Willem Kluin zodat SIOS de blik voor dit moment even naar onderen moet richtenBron Ommelander CourantSIOS begon zaterdag slecht aan de wedstrijd tegen Amicitia VMC. Want al binnen vijf minuten keek men al tegen een 1-0 achterstand aan. Via Sander Bultena kwam SIOS in de 25minuut nog wel terug tot 1-1 maar nog voor de rust wist de thuisclub uit te lopen naar 4-1. Na de rust werd het spel aan de kant van SIOS wel iets beter en er kwamen ook wat mogelijkheden. Een van die mogelijkheden leek in de 50minuut voor een 4-2 stand te zorgen maar de arbiter had een duwfout van Stefan Bultena gezien zodat de treffer werd geannuleerd. Twee minuten later was het helemaal over en uit voor de gasten toen Amicitia VMC op een 5-1 voorsprong kwam. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen zorgde Stefan Bultena vervolgens voor de uiteindelijke eindstand van 5-2 in het voordeel van de thuisploeg. Een eindstand waar Willem Kluin in grote lijnen wel mee kon leven. ,,Het was jammer dat de scheidsrechter de treffer die ons op 4-2 had gebracht afkeurde. Maar gezien het beeld van de wedstrijd hebben we terecht verloren.”