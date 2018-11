Nipte zege Rood Zwart Baflo

Rood Zwart Baflo moest zaterdag op bezoek bij het nog puntloze Westerlee. In het gelijknamige dorp werd het een nipte 1-2 zege voor de Bafloërs die door dit resultaat bovenin 4D blijven meedoen.Bron Ommelander CourantDe eerste helft in Westerlee was vanuit het oogpunt van Rood Zwart Baflo gezien gewoon slecht. Dat zorgde dat bij de thuisploeg het geloof begon te ontstaan dat er misschien wat te halen zou zijn tegen een stroef opererende tegenstander. Iets waar men nog meer een gevoel bij kreeg toen het in de 31minuut 1-0 voor de thuisploeg werd. Voor de rust gebeurde er maar weinig meer in Westerlee. Dat zorgde dat bij Rood Zwart Baflo in de rust wel even werd verteld dat het in de tweede helft anders moest. Iets wat de ploeg vervolgens prima oppakte want in de 51minuut zorgde Duncan Torrenga voor de gelijkmaker. Na 1-1 kreeg Rood Zwart Baflo nog meer grip op de wedstrijd en was het wachten op een tweede treffer van de gasten. Maar het duurde nog tot aan de 77minuut voordat er een 1-2 stand op het scorebord kwam te staan. Een tweede goal die werd gescoord door Jordy Potma. Door de goal van Potma was het verzet van Westerlee vervolgens gebroken want een echt slotoffensief van de thuisploeg om te proberen in ieder geval een punt aan het duel over te houden zat er niet meer in. ,,Je bent er de hele week mee bezig dat we Westerlee niet moesten onderschatten. En toch sluipt het er een beetje in. Maar gelukkig keerden we uiteindelijk met een terechte driepunter huiswaarts,” aldus Jan Potma.