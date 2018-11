Middelstum overtroefd door FC Zuidlaren

Middelstum ging zaterdagmiddag stevig onderuit tegen koploper FC Zuidlaren. In het gelijknamige dorp werd het een 3-0 nederlaag voor de Middelstumers die geen moment echt recht op meer hadden.Bron Ommelander CourantMiddelstum kreeg al vroeg in de wedstrijd een eerste tegenslag te verwerken. Want al in de achtste minuut zorgde Jordi Hamming voor een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Zeven minuten later was er een volgende tegenslag voor de gasten toen Gerard Bronsema met een rugblessure het veld moest verlaten. En een minuut later was het duel in Zuidlaren al bijna gespeeld toen Robin Wolters de gastheren naar een 2-0 voorsprong schoot. Tegenover de dadendrang van de thuisploeg kon Middelstum maar weinig tegenover zetten en het mocht een wonder heten dat het na vijfenveertig minuten nog maar 2-0 stond. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. De koploper bleef het spel dicteren en waar Middelstum ook in de tweede helft niets tegen in te brengen had. In de 66minuut viel de definitieve beslissing toen Jordi Hamming de stand met zijn tweede goal van de middag op 3-0 wist te brengen. Een stand wat na negentig minuten ook de eindstand was. ,,We hebben geen moment recht op meer gehad tegen een FC Zuidlaren dat ons op alle fronten heeft overtroefd,” was na afloop het commentaar van teamleider Ronnie Medema.