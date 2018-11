De Fivel kansloos tegen WVV.

Voor De Fivel stond zaterdag het lastige uitduel tegen nummer vier WVV op het programma. In Winschoten werd dan ook een kansloze 7-2 nederlaag voor de Riepsters.Bron Ommelander CourantTot aan de 40minuut was er voor De Fivel nog maar weinig aan de hand in Winschoten. Maar toen vijf minuten later de rust aanbrak stond er een 3-0 stand in het voordeel van WVV op het scorebord. Dat was voor de gasten uiteraard een stevige streep door de rekening maar wat na de rust nog erger werd. In het eerste kwartier na de rust wist de thuisploeg namelijk nogmaals twee keer te scoren zodat de plannen van De Fivel om te proberen terug in de wedstrijd te komen de prullenbak in konden. Na de 5-0 kwamen er voor de gastheren nog eens twee doelpunten op het scorebord te staan voordat De Fivel in de 85minuut eindelijk de eretreffer wist te scoren. Een treffer die op naam kwam van Laurens Hijlkema. En in de slotseconden zorgde Rindert Havinga dat de nederlaag voor het ‘andere Oranje’ nog een beetje dragelijker werd door de eindstand op 7-2 te bepalen. ,,We hebben de wedstrijd voor de rust in drie minuten verloren. En wanneer je direct na de rust dan ook nog eens snel twee doelpunten om je oren krijgt mag je blij zijn dat het uiteindelijk maar bij zeven tegengoals blijft,” aldus een duidelijke Nik Poortinga.