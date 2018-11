Gehavend EKC verliest van koploper

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 24 november in het verre Sint Annaparochie tegen koploper v.v. St. Annaparochie. EKC was danig gehavend afgereisd daar door blessures en omstandigheden maar liefst 6 basisspeelsters ontbraken.Daarom werden Chantal Hofman – die in de basis startte –, Maaike Remijn en Johanna van de Steeg van dames 2 meegenomen. EKC startte direct al slecht want al in de 1minuut verdween een afstandsschot in het doel: 1-0. Gelukkig voor EKC volgde de gelijkmaker 5 minuten later toen Diny Bouius ineens de bal onderschepte, doorging en de 1-1 binnen schoot. Vervolgens vielen beide ploegen aan zonder echte kansen te creëren. In de 14minuut kreeg EKC een zware tegenslag te verwerken. Bij het uitkomen op een Friese aanval raakte EKC-keepster Nicky Bos danig geblesseerd en nam daarbij de aanvalster van St. Annaparochie mee in haar val. Een strafschop was het gevolg die 5 minuten later ook succesvol genomen werd: 2-1. Inmiddels had Marjon Bos, die in het verleden ook op doel had gestaan bij EKC, de plaats van Nicky Bos over onder de lat. Johanna van de Steeg kwam EKC in het veld complementeren. St. Anna mocht ver komen van EKC maar maakte daar vooralsnog geen gebruik van. Ook EKC kon voorin geen vuist maken. Behoudens een corner van Michelle Koster in de 36minuut kreeg het ook geen kansen. Het was meer St Anna dat aandrong alhoewel EKC het erover eens was dat indien het compleet was geweest het een andere wedstrijd zou zijn geworden. In de 38minuut greep Marjon Bos mis op een afstandsschot van St. Anna en stond het 3-1. Vlak voor de rust probeerde EKC nog wat terug te doen maar behoudens een schot van Chantal Hofman in het zijnet kwam men niet. De thuisploeg deed verder ook niets meer zodat 3-1 de ruststand werd.Na de rust was het begin van de tweede helft voor St. Anna dat daar verder niets mee deed te meer daar keepster Marjon Bos uitkomst bracht. EKC poogde uiteraard wat terug te doen maar zag Chantal Hofman in de 50minuut vastlopen terwijl een vrije trap van Diny Bouius in de 59minuut ook geen vervolg kreeg. Tussendoor moest keepster Bos meerdere malen ingrijpen om EKC voor een nog grotere achterstand te behoeden. De thuisploeg zag haar inzet in de 63minuut naast gaan terwijl een corner in de 72minuut werd over geschoten. EKC’s Chantal Hofman zag zichzelf daartussen in de 67minuut afgestopt. Om de aanval te versterken wisselde coach Gerdez Marije Roelink voor Maaike Remijn. EKC probeerde nog wat maar had het toch meer druk met verdedigen dan aanvallen. Gelukkig voor de bezoeksters was St. Anna niet meer scherp daar verdere tegentreffers uitbleven. Daar staat tegenover dat EKC zelf ook niets meer aan de stand wist te wijzigen en daarmee de punten in St. Annaparochie moest laten. Komende zaterdag gaat het naar laagvlieger GSVV The Knickerbockers 2.