Middelstum fors onderuit tegen Rood Zwart Baflo( 1-5)

Middelstum ging zaterdag fors onderuit tegen Rood Zwart Baflo. In eigen huis werd het een 1-5 nederlaag voor de Middelstumers die niet het juiste antwoord hadden op het spel van de Bafloërs die met Jordi Striedelmeijer en Duncan Torrenga twee absolute smaakmakers in de gelederen hadden.Middelstum kon voor het thuisduel tegen Rood Zwart Baflo over een volledig fitte selectie beschikken. Dat zorgde dat trainer Frank Konneman alle vertrouwen had in een goede afloop. ,,Rood Zwart Baflo is een voetballende ploeg en dat ligt ons wel. En verder staan we er als Middelstum met een vierde plaats op de ranglijst goed voor.” Waar Frank Konneman vol vertrouwen was gold dat ook voor Jan Potma. ,,We willen graag een goed vervolg geven aan het resultaat in het duel van vorige week tegen SIOS. We kunnen vandaag beschikken over een fitte selectie dus denk ik dat we tegen een Middelstum wat thuis wat wisselvallig presteert zeker niet kansloos zijn,” aldus Jan Potma die samen met zijn team tegen half drie het veld opkwam maar waar de Bafloërs enige minuten in de kou mochten wachten voordat ook de thuisploeg, onder aanvoering van scheidsrechter Nieboer, het veld op kwam wandelen. Een wat vreemd beeld want men mocht toch aannemen dat de onpartijdige beide teams ongeveer op hetzelfde tijdstip had gevraagd om naar buiten te komen. Het in de kou staan wachten had echter geen vervelende gevolgen voor de spieren bij de gasten want vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat Rood Zwart Baflo beter aan het duel begon dan de gastheren. De bezoekers starten namelijk duidelijk agressiever dan de thuisploeg die in de achtste minuut wel de eerste kans van de wedstrijd kregen. Vanaf het middenveld werd Gerard Bronsema goed aangespeeld door Rutger Schuiling. De clubtopscoorder van de thuisploeg brak door de defensie van de gasten om vervolgens met een schot in de korte hoek voor eigen succes te gaan. Bronsema had er echter beter aan gedaan om de bal breed te leggen richting Mateo Milkovic of Romke Korpershoek die ondertussen in het strafschopgebied waren verschenen. Na dit eerste echte wapenfeit van Middelstum kreeg Rood Zwart Baflo vreemd genoeg steeds meer grip op het duel en wat in de 16minuut voor de 0-1 zorgde. Op de rechtervleugel kwam Jordi Striedelmeijer in balbezit. De rechtervleugelspits speelde zich behendig vrij om vervolgens met links de bal snoeihard tegen de binnenkant van de paal te schieten. De bal ketste vervolgens terug tegen de rug van de in deze situatie wat ongelukkig staande doelman Jeroen Smit zodat de bal alsnog het doel inging. Een minuut later had het ook al 0-2 kunnen staan maar Arjen Potma zag zijn doelpoging niet beloond worden met een doelpunt. In het eerste gedeelte van de eerste helft kwamen er vervolgens nog wat kansjes voor beide teams en was daar de eerste ruis op de lijn tussen RZB-trainer Jan Potma en scheidsrechter Nieboer. Potma liet in woord en gebaar namelijk zijn ongenoegen blijken over het in zijn ogen lankmoedig optreden van de onpartijdige bij een tackle van Peter van Dam op Duncan Torrenga. Dat zorgde ook voor wat commotie langs de lijn want ook de technische staf van Middelstum bemoeide zich met dit ‘gedoe’ zodat het er rond de beide dug outs even wat onvriendelijk aan toe ging. Maar gelukkig werd er ook gevoetbald in Middelstum waar de thuisploeg in de 29minuut op een 0-2 achterstand kwam te staan. Uit een voorzet van Duncan Torrenga was het Jordi Striedelmeijer die zijn tweede goal van de middag wist te scoren. De gasten werden na deze tweede goal nog meer de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die niets liet zien wat de hoge klassering op de ranglijst rechtvaardigde. De 0-3 in de 37minuut kwam dan ook absoluut niet als een verrassing uit de lucht vallen. Niet goed wegwerken van een vrije trap van Duncan Torrenga zorgde dat de aanvaller wederom in balbezit kwam. Wat volgde was een fraaie voorzet van de frêle technicus waar Jordi Striedelmeijer, in tegensteling tot de Middelstum-defensie, attent op reageerde en met zijn derde goal van de middag voor een onvervalste hattrick zorgde. Op slag van rust kwam de thuisploeg vanuit het niets op 1-3. Dat gebeurde door een fout van Stefan Kruizenga die Mateo Milkovic een niet te missen kans bood om doelman Cedric Tillema te passeren. In de rust was de verwachting van velen dat Middelstum wel op jacht zou gaan naar in eerste instantie de aansluitingstreffer. Maar vreemd gebeurde dat niet met heel veel overtuiging. Dat zorgde dat de defensie van de gasten aan het begin van de tweede helft ook niet echt in hele grote problemen kwam. Na een kwartier in de tweede helft ging de lichtgeblesseerde Jordi Striedelmeijer bij de Bafloërs naar de kant en kwam Reinout Geuze als zijn vervanger binnen de lijnen. Ondertussen ging het nog steeds niet lekker tussen Jan Potma en arbiter Nieboer. Potma liet namelijk overduidelijk blijken dat de arbiter bij hem voor zijn manier van fluiten geen voldoende kreeg. Dat deed de RZB-trainer echter op een manier die hem waarschijnlijk bij veel collega’s van de Assenaar absoluut een plaatsverwijzing had opgeleverd. Maar Nieboer, die inderdaad niet sterk floot, vond het allemaal best wat Potma langs de lijn riep en deed in een wedstrijd waarin beide teams er zeker geen schoppartij van maakten. Nadat aan de kant van de gasten Duncan Torrenga, samen met Striedelmeijer de absolute smaakmaker in dit duel, naar de kant was gehaald bloedde het duel steeds meer dood. Rood Zwart Baflo hoefde niet meer zo nodig meer tegen een Middelstum dat ook in de tweede helft het tij niet kon keren. In de 77minuut werd het allemaal nog wat zuurder voor de gastheren toen Jordy Potma geen strobreed in de weg werd gelegd en de oudste van de broertjes Potma de stand simpel op 1-4 kon brengen. Maar het werd nog erger voor de blauwhemden. Want in de 82minuut pikte ook Reinout Geuze zijn doelpuntje nog mee. De invaller strafte een fout van Allert Moeken genadeloos af en wat dus de 1-5 betekende. Een stand wat ruim acht minuten later ook de eindstand werd van een wedstrijd waarin de thuisploeg geen moment echt iets in te brengen had tegen een Rood Zwart Baflo dat zich door deze ruime zege in de top drie van zaterdag 4D heeft gemeld.Middelstum-Rood Zwart Baflo: 1-5( 1-3)16. Striedelmeijer 0-1, 29. Striedelmeijer 0-2, 37. Striedelmeijer 0-3, 45. Milkovic 1-3, 77. Jordi Potma 1-4, 82. Geuze 1-5Scheidsrechter: L. Nieboer( Assen)Gele kaart: Striedelmeijer(Rood Zwart Baflo)Middelstum: Smit; van Dam, Wessel Oosterhoff, Moeken; Thijs Oosterhoff, Bos(46. Dijkema), Schuiling(70.Van Aller), Hoekzema; Milkovic, Bronsema, Korpershoek.