Nederlaag met dubbele cijfers VVSV’09

VVSV’09 kreeg zaterdag een nederlaag met dubbele cijfers te slikken. Op sportpark ‘Het Noorden’ werd er namelijk met 10-1 van VVK verloren.Bron Ommelander CourantVVSV’09 hoopte na het sneue verlies van een week eerder tegen ZEC dat het zaterdag eindelijk zijn eerste seizoenzege in de wacht kon slepen. Dat moest dan gebeuren tegen VVK dat de laatste weken echter steeds beter presteert. In Groningen kwam VVSV’09 zaterdagmiddag al in de twaalfde minuut op een 1-0 achterstand maar in de dertigste minuut zorgde Jeroen Venhuizen voor de gelijkmaker. Maar nog voor de rust wist de thuisploeg nog twee keer te scoren zodat de Ulrumers met een 3-1 achterstand de kleedkamer op mochten zoeken. Na de thee ging het echter snel met de tegengoals voor de Ulrumers. Want tussen de 55en 75minuut wist de thuisploeg namelijk zeven keer te scoren. Dat zorgde voor een tussenstand van 10-1 en waar in het resterende gedeelte van de tweede helft geen verandering in kwam. ,,Tot aan de rust konden we nog redelijk meekomen met VVK. Maar na de rust ging het opeens wel heel erg snel en was bijna ieder schot raak,” aldus doelman Patrick Valkema.