Corenos pakt punt bij koploper FC Zuidlaren

Corenos zorgde bijna voor een stunt tegen koploper FC Zuidlaren. In het gelijknamige dorp werd het namelijk een 1-1 gelijkspel waarbij de gelijkmaker door de thuisploeg vlak voor het eindsignaal werd gescoord.bron Ommelander CourantNa drie overwinningen op rij ging Corenos zaterdagmiddag op bezoek bij koploper FC Zuidlaren. Een op papier lastige opgave voor de formatie van trainer Marco Pesiwarissa waar men wist dat bij FC Zuidlaren Jos Lamain en Bob Poorta de bepalende spelers waren. In Zuidlaren begon Corenos prima aan de wedstrijd. De formatie die trainer Marco Pesiwarissa het veld in had gestuurd stond organisatorisch goed en waar de thuisploeg het in de eerste helft lastig tegen had. Beide ploegen kregen voor de rust wat kansjes en waarvan die van de thuisploeg iets groter waren. Maar kansjes zijn nog geen goals en wat zaterdagmiddag in Zuidlaren niet anders was. Dat zorgde dan ook voor een brilstand na vijfenveertig minuten en waar na de rust vooralsnog ook nog geen verandering in kwam. Waar de thuisploeg ook in het tweede bedrijf de iets betere mogelijkheden kreeg waren het echter de gasten die, via een treffer van Lars Baar, in de 75minuut op 0- 1 kwamen. Een treffer die er voor zorgde dat bij Corenos het besef begon te leven dat winnen van de koploper tot de mogelijkheden behoorde. Maar helaas voor de gasten zorgde Jordi Hamming er in de slotminuten voor dat het duel uiteindelijk toch in een 1- 1 gelijkspel eindigde. Een gelijkspel waar Marco Pesiwarissa voor het duel tegen de koploper voor getekend zou hebben maar wat na het duel anders was.,, Voor de wedstrijd had ik zeker voor een punt getekend. Maar nu zaten we na afloop bij elkaar met het gevoel van dat we twee punten hadden verloren omdat we wel heel erg dicht bij een stunt waren.”