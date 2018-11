Weer winst voor ZEC.

ZEC wist zaterdag het thuisduel tegen Potetos te winnen. In Zandeweer werd het een 3-2 zege voor de thuisploeg die het laatste gedeelte van het duel, door een rode kaart voor Ronny Bakker, met een man minder moest spelen.Bron Ommelander CourantZEC trof zaterdag in Potetos een tegenstander die met zes punten uit zeven duels een plaats lager stond dan de thuisploeg. Dat zorgde dat men bij ZEC redelijk optimistisch was richting een positief resultaat. Een positief resultaat wat de ploeg van trainer Bert van der Meer wat steviger in de middenmoot moest brengen. ZEC begon zaterdag prima aan het duel tegen Potetos. Door doelpunten van Robert Bakker en Geert van Tamelen stond het binnen vijf minuten namelijk al 2-0 voor de thuisploeg. Door Jens Posthumus werd het vervolgens ook nog eens 3-0 maar vlak voor het rustsignaal kwamen de gasten terug tot 3-1. Al vrij snel in de tweede helft viel vervolgens de 3-2 en werd het weer spannend in Zandeweer omdat de thuisploeg steeds meer tegen zichzelf begon te voetballen. Tot overmaat van ramp moest ZEC ook nog eens met een man minder verder toen Ronny Bakker een tweede gele kaart kreeg en met rood mocht vertrekken. Maar uiteindelijk hielden de gastheren stand zodat ZEC zich met twaalf punten uit acht duels keurig in de middenmoot heeft gespeeld. ,, Ik had geen moment het idee dat we van Potetos gingen verliezen. Maar na de 3-2 en de rode kaart voor Ronny werd het even lastig maar wisten we de zege op karakter over de streep te trekken,” aldus een blije Pascal Koolhof.