Zevenklapper voor Stedum

Stedum boekte zaterdag een ruime overwinning op BATO. In Winschoten werd het door o.a. vijf goals van Siebrand Dijkema een 7-1 overwinning voor de Stedumers die door dit resultaat de top drie in de vijfde klasse E in het vizier houden.Bron Ommelander CourantStedum wist wat er zaterdag in het uitduel tegen BATO moest gebeuren. Wilde men namelijk de aansluiting richting de top drie niet verliezen dan moest er in Winschoten gewonnen worden. De Stedumers begonnen daarom ook direct fel aan het duel en wat ze al binnen het kwartier een 0-2 voorsprong opleverde. In de 5minuut zorgde Siebrand Dijkema voor 0-1 en zeven minuten later was een speler van de gastheren zo vriendelijk om zijn eigen doelman te passeren. In de 21viel vervolgens de 0-3 en die treffer kwam op naam van weer Siebrand Dijkema. Nog voor het rustsignaal werd het uit de eerste echte aanval van de gastheren 1-3 en wat ook de ruststand was. Na de verkwikkende thee herpakte Stedum zich echter prima want in de 55minuut zorgde weer Siebrand Dijkema voor de 1-4. De spits was vier minuten later ook verantwoordelijk voor de 1-5. De twee laatste treffers van Stedum zorgden er duidelijk voor dat het geloof in een goed resultaat bij de thuisploeg nu echt was verdwenen. Maar bij Stedum wilde men nog wel even aan het doelsaldo werken want Diederik Dijk in de 72en Siebrand Dijkema in de 76minuut zorgden er voor dat Stedum met een ruime 1-7 overwinning huiswaarts keerde. ,, Na de twee vroege treffers zijn we geen moment in de problemen geweest en hadden we misschien zelfs wel nog ruimer moeten winnen,” aldus een verder tevreden Wim Nubé.